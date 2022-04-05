‘‘ABD Stratejik Dönüm Noktasında’’

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu’nda 2023 bütçe teklifi konusunda yapılan oturuma katıldı. Ancak oturumun başında Komisyon Ukrayna savaşı, ABD’nin Ukrayna’ya daha fazla yardım etmek ve Avrupa’da güvenliği arttırmak için ne yapabileceğine odaklandı.

Milley, Rusya’nın Ukrayna işgali için ‘‘42 yıllık kariyerim boyunca Avrupa’da ve belki de dünyada barışa ve güvenliğe karşı en büyük tehditle karşı karşıyayız’’ dedi.

Milley, ‘‘Putin’in işgalden caydırılması ABD Ukrayna’ya asker gönderme taahhüdünde bulunmadan mümkün olmazdı’’ dedi.

Bu saldırının Putin’in yıllar öncesine dayanan bir hedefi olduğunu belirten Milley, bu nedenle Putin’in ABD tarafından caydırılmasının başka yolu olmadığını ancak bunun da silahlı çatışma riskini beraberinde getirdiğini ve bunu da asla tavsiye etmeyeceğini söyledi.

‘‘Doğu Avrupa’da daha fazla ABD üssü kurulmalı’’

Milley, ABD’nin Rusya’nın saldırgan tavırları karşısında Doğu Avrupa’da daha fazla üs kurması gerektiğine dikkat çekerken bunun kalıcı mevzilenme yerine birliklerin rotasyonu esasına dayanması gerektiğini söyledi.

Milley, daha fazla ABD askerine ev sahipliği yapmak isteyen Polonya ve Baltık ülkelerinde kurulacak üslerin masrafının bu ülkeler tarafından karşılanabileceğini söyledi. Savunma Bakanı Lloyd Austin ise Doğu Avrupa’da güvenliği arttırma çabalarının devam eden bir süreç olduğunu belirterek bunun Haziran ayındaki NATO zirvesinde konuşulmasının olası olduğunu kaydetti.

Milley’e Rusya’nın bir sonraki hedefi olmaktan korkan NATO müttefiki doğu Avrupa ülkelerinde asker konuşlandırılması gerekliliği soruldu.

Milley, ‘‘Benim tavsiyem kalıcı üsler kurulması ancak kalıcı birlikler konuşlandırılmaması. Baltık ülkeleri, Polonya ve Romanya gibi birçok Avrupalı müttefikin ABD’nin ülkelerinde kalıcı askeri üsler oluşturması konusunda çok istekli olduklarını söyleyen Milley, ‘‘Üsleri bu ülkeler inşa edecek, masrafını kendileri karşılayacak’’ diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg geçen ay NATO’nun dört yeni muharip birlik oluşturacağını, bunların kapasitesinin genellikle bin ile bin 500 kişi arasında olacağını ve Macaristan, Slovakya, Romanya ile Bulgaristan’a gönderileceğini belirtmişti.

Rotasyondaki güçler daha kısa sürelerle görevlendiriliyor. Kalıcı güçlerse iki-üç yıllık sürelerle konuşlandırılıyor.

Milley ve Austin, ABD’nin Rusya’nın Ukrayna savaşından geçen ay boyunca birçok şey öğrendiğini belirtti. İki yetkili, Rusya’nın askeri kapasitesinin çok fazla olduğunu ancak bunu etkili şekilde kullanamadığını kaydetti.

‘‘Kremlin sahaya lojistik taşımakta zorlanıyor’’

Austin, Rus güçlerinin muvazzaf olmayan askerlerinin eğitiminin eksik olduğunu ve Kremlin’in sahaya malzeme ve lojistik ulaştırmakta zorlandığını belirtti.

Austin, Ukrayna’nın Rus askerlerine ve silahlarına karşı Stinger ve Javelin füzelerini etkili şekilde kullandığını belirtti. Milley ise Ukrayna’nın ABD tarafından eğitim alan subaylarının inisiyatif alma ve iyi komuta yeteneklerine sahip olduğunu ekledi.

Amerika’nın çok kritik ve tarihi bir jeo-stratejik dönüm noktasında olduğunu söyleyen Milley, Çin veya Rusya'ya karşı güç kapasitesinin arttırılması, barışın korunması için çalışılması ve açık görüşlü bir strateji izlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Milley, ‘‘Bu aynı zamanda hazırlık kapasitemizi korumamızı ve gelecekte güçlerimizi modernleşmemizi gerektiriyor. Bunu yapmazsak, gelecek nesillerin güvenliğini riske atmış olacağız’’ diye konuştu.

