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ABD Stratejik Komutanlığı'nın paylaştığı tweet alay konusu oldu

29.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Stratejik Komutanlığı'nın (USSTRATCOM) Twitter hesabı, ülkenin nükleer kodları olduğundan şüphelenilen bir dizi tweet paylaşımında bulundu. Hesaptan atılan tweetler merkezde paniğe neden oldu. Daha sonra herkesten, paylaşılan gönderiyi dikkate almamaları istendi.

ABD Stratejik Komutanlığı'nın paylaştığı tweet alay konusu oldu

Pazar günü akşam saatlerinde USSTRATCOM'un Twitter hesabında, 13 karakterden oluşan şifreli bir mesaj paylaşıldı.

Kısa süre içerisinde binlerce retweet ve etkileşim alan gönderi, ABD makamlarında paniğe neden olurken, kurumun resmi Twitter hesabından da yarım saat içerisinde kaldırıldı.

'DÜNYANIN SONU GELİYOR GALİBA'

Öte yandan bu tweet, sosyal medya kullanıcıları arasında alay konusu oldu. Bazı kullanıcılar, "Dünyanın sonu bu mesajla geliyor galiba" yorumunda bulunurken bir kullanıcı, "Herkese veda etme zamanı gedi. Arkadaşlarımı ve ailemi özleyeceğim" ifadelerini kullandı. Başka bir Twitter kullanıcısı da, "Güneşin batışını son kez izleyip planlar yapmayı bırakayım mı yani?" dedi.

Diğer birçok yorumda USSTRATCOM merkezinde bir kedinin bulunduğu ve bu kedinin söz konusu paylaşımı yaptığı iddia edildi.

ABD ordusunun kilit kurumlarından biri olan USSTRATCOM, ülkenin nükleer cephaneliğini denetlemek ve nükleer kodları saklamakla yükümlü.

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