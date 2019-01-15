İSTANBUL,(DHA) - ABD Başkanı Trump'ın, 'Türkiye, Kürtleri vurursa onları ekonomik yönden mahvederiz' açıklamasına bir tepki de TEPSAM'dan geldi. TEPSAM tarafından yapılan açıklamada, "ABD stratejik ortaklık yapmıyor, bölgesel tuzak hazırlıyor" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Türkiye, Kürtleri vurursa onları ekonomik yönden mahvederiz" açıklamasına Türkiye'den sert tepki gelmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından, "Suriyeli Kürtleri PKK ile bir tutmak ölümcül bir hatadır", Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından ise, "Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir" şeklinde açıklama yapılmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, "Stratejik ortaklar sosyal medya üzerinden konuşmaz. Biz hiçbir tehditten korkmayacağımızı söyledik. Ekonomik tehditle bir yere varılamaz" demişti.

Türkiye Ekonomik Politik Ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) da bölgedeki durumu değerlendiren bir açıklama yayınladı.

TEPSAM Başkanı Teoman Yıldırım tarafından yapılan açıklamada, "Bölgede uzun yıllar sürecek bir coğrafi plan uygulanmak isteniyor. Türkiye gerekli adımları atmak zorundadır" denildi.