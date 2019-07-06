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ABD, Sudan'daki uzlaşıdan memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 21:46 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı arasında anlaşma sağlanmasından memnuniyet duyduklarını belirtti - Ortagus: - "Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı arasında bağımsız bir konsey kurma anlaşması ileriye yönelik önemli bir adımdır" - "Ülke genelindeki internet erişiminin derhal yeniden sağlanmasını, yeni yasama meclisinin kurulmasını, barışçıl protestolara yönelik şiddetin durdurulmasını ve serbest ve adil seçimlere doğru ilerlenmesini dört gözle bekliyoruz"

WASHINGTON (AA) - ABD yönetiminin, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı arasında anlaşma sağlanmasından memnuniyet duyduğu bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Sudan'daki müzakere sonucuna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Sudan Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı arasında anlaşma sağlanmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Sudan halkı tarafından geniş ölçüde kabul edilebilir bir sivil yönetimindeki geçiş hükümetinin kurulmasını sağlayacağından umutlu olduğumuz bu müzakereyi memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Afrika Birliği ve Etiyopya'ya, alınan neticedeki ara buluculuk rollerinden dolayı teşekkür eden Ortagus, şunları kaydetti:

"Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı arasında bağımsız bir konsey kurma anlaşması ileriye yönelik önemli bir adımdır. Ülke genelindeki internet erişiminin derhal yeniden sağlanmasını, yeni yasama meclisinin kurulmasını, barışçıl protestolara yönelik şiddetin durdurulmasını ve serbest ve adil seçimlere doğru ilerlenmesini dört gözle bekliyoruz."

- Anlaşmanın içeriği

Afrika Birliği himayesinde üç gün önce yeniden başlayan doğrudan müzakerelerin ardından taraflar, seçimler yapılıncaya kadar ülkenin dönüşümlü olarak yönetilmesi yönünde karar aldı.

Buna göre, devlet başkanlığı konseyi, 5 sivil, 5 asker ve ismi üzerinde uzlaşılan sivil bir üyeden oluşacak. Konsey 3 yıl 3 ay süreyle ülkeyi yönetecek.

Taraflar, devrim sürecinde insanların ölümüne neden olan olayların araştırılması için komisyon kurulması konusunda da anlaşmaya vardı.

Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakının mayıs ayında askeri konseye sunduğu, geçiş sürecindeki yönetimle ilgili görüşleri içeren kapsamlı anayasal belgeye göre başkanlık konseyi, devletin başı ve egemenliğin sembolü olacak.

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ABD ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus Sudan

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