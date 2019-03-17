"ABD, Sudan’dan tazminat talep edecek"

Bilirakis, 7 Ağustos 1998'de Darüsselam ve Nairobi'deki ABD Büyükelçiliklerine düzenlenen eşzamanlı bombalı saldırılar ve 2000 yılında 17 ABD askerinin öldüğü USS Cole savaş gemisine yönelik saldırının, bu hükümler arasında olduğunu kaydetti. ABD mahkemeleri, bu saldırılarla ilgili Sudan hükümetini suçlarken, Hartum yönetimi, birçok kez saldırılarla ilgisi bulunmadığını açıklamıştı.

Sudan Meclis Başkanı İbrahim Ahmed Ömer ile görüşmesinin ardından açıklama yapan Bilirakis, "ABD, diyaloğun ikinci aşamasında, Hartum ile terör saldırılarıyla ilgili Sudan aleyhindeki hükümler ve iddialarda tazminat ödenmesi konusunu görüşecek." ifadelerini kullandı.

ABD’nin Hartum Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyetçi Partinin Temsilciler Meclisi Üyesi Gus Bilirakis başkanlığındaki ABD Kongre heyeti, Sudan parlamentosunu ziyaret etti.

Sudan’da temaslarda bulunan ABD Kongre heyetinin Başkanı Gus Bilirakis, "ABD, diyaloğun ikinci aşamasında, Hartum ile terör saldırılarıyla ilgili Sudan aleyhindeki hükümler ve iddialarda tazminat ödenmesi konusunu görüşecek." dedi.

Rum asıllı Bilirakis, "Bu, seçmenlerimiz için önemli bir mesele. Çözülmesi gerekiyor. Bundan dolayı kurbanlar için adil bir tazminat aramaya devam edeceğim." diye konuştu.

Sudan ile ilgili daha fazla malumat edinmek için dün gazeteciler, sivil toplum kuruluşları, iş adamları, muhalifler ve hükümet yetkilileriyle bir araya geldiğini belirten Bilirakis, şunları söyledi:

"Herkes ülkedeki durumla ilgili benzer mesajlar verdi. Bu, tüm tarafların Sudan için en iyi yolun halk, muhalefet partileri ve hükümet arasında müzakere edilmiş bir geçiş süreci olduğunun farkına varması anlamına geliyor. Herhangi bir müzakere, Sudan halkının isteklerini dikkate almalı, evrensel insan haklarını korumalı, her iki tarafa da bu diyalogu başlatmak için gerçekçi başlangıç noktaları sağlamaya devam etmeli. Görüşmelerimde şahsımın ve hükümetin, bir ABD vatandaşının tutuklanması konusundaki endişelerini dile getirdim. Onun ve tüm siyasi mahkumların serbest bırakılmasını talep ettim."

ABD Kongre heyeti, diyalog görüşmelerinin ikinci aşaması öncesinde üç günlük resmi ziyaret kapsamında dün Hartum'a gelmişti.

Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetimi, 1997'den bu yana Sudan'a uyguladığı ekonomik yaptırımları Ekim 2017'de kaldırmış ancak 1993'te El Kaide lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle Sudan'ı “terörü destekleyenler” listesinden çıkarmamıştı.

