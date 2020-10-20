"ABD Sudan'ı Terör Listesinden Çıkaracak"

ABD Başkanı Donald Trump, terör eylemleri nedeniyle yaşamını yitiren Amerikan vatandaşlarının ailelerine ve mağdurlara milyonlarca dolar tazminat ödemesini öngören anlaşmaya uyduğu takdirde Amerika'nın Sudan'ı terör destekçisi ülkeler listesinden çıkaracağını kaydetti.

Başkan Trump, Pazartesi günü paylaştığı Twitter mesajında, "HARİKA haber! Harika ilerlemeler kaydeden Sudan'ın yeni hükümeti, ABD'li terör mağdurlarına ve ailelerine 335 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Para yatınca Sudan'ın adını Teröre Destek Veren Ülkeler listesinden çıkaracağım. Sonunda Amerikan halkı için ADALET ve Sudan için BÜYÜK bir adım!" ifadelerini kullandı.

Bu adım, Sudan'a, ekonomisini canlandırmak için ihtiyacı olan uluslararası kredilere ve yardımlara erişim imkanı tanıyacak.

Sudan'ın adının teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılması aynı zamanda İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmasının kapısını da aralayabilir. Arap ülkelerinin İsrail'i tanıması için arabuluculuk çabaları yürüten Amerika, daha önce de Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in İsrail'le yakınlaşmasına ön ayak olmuştu.