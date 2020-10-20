"ABD Sudan'ı Terör Listesinden Çıkaracak"

ABD Başkanı Donald Trump, terör eylemleri nedeniyle yaşamını yitiren Amerikan vatandaşlarının ailelerine ve mağdurlara milyonlarca dolar tazminat ödemesini öngören anlaşmaya uyduğu takdirde Amerika'nın Sudan'ı terör destekçisi ülkeler listesinden çıkaracağını kaydetti.
Başkan Trump, Pazartesi günü paylaştığı Twitter mesajında, "HARİKA haber! Harika ilerlemeler kaydeden Sudan'ın yeni hükümeti, ABD'li terör mağdurlarına ve ailelerine 335 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Para yatınca Sudan'ın adını Teröre Destek Veren Ülkeler listesinden çıkaracağım. Sonunda Amerikan halkı için ADALET ve Sudan için BÜYÜK bir adım!" ifadelerini kullandı.
Bu adım, Sudan'a, ekonomisini canlandırmak için ihtiyacı olan uluslararası kredilere ve yardımlara erişim imkanı tanıyacak.
Sudan'ın adının teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılması aynı zamanda İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmasının kapısını da aralayabilir. Arap ülkelerinin İsrail'i tanıması için arabuluculuk çabaları yürüten Amerika, daha önce de Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in İsrail'le yakınlaşmasına ön ayak olmuştu.
Sudan Başbakanı Abdalla Hamdok ise Pazartesi günü paylaştığı Twitter mesajında teröre destek veren ülke olarak tanımlanmanın Sudan'a ciddi zarar verdiğini kaydetti ve Başkan Trump'a teşekkür etti. Başbakan Hamdok, Sudan halkının hiçbir zaman terörü desteklemediğini, Amerika'nın hamlesinin ise demokrasiye geçiş sürecinde Sudan'a verilen güçlü bir destek niteliğinde olduğunu sözlerine ekledi.
Sudan'ın Amerika'ya ödemeyi kabul ettiği 335 milyon dolarlık tazminat, El Kaide örgütünün 1998 yılında Kenya ve Tanzanya'daki Amerikan büyükelçiliklerine düzenlediği terör saldırılarılarında ve 2000 yılında Yemen'de bir limanda demirli olan ABD Donanması'na ait USS Cole gemisine düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan ve yaşamını yitiren Amerikan vatandaşlarına ve ailelerine ödenecek. ABD'deki mahkemeler, Sudan'ın bu saldırılarda parmağı olduğu hükmüne varmıştı.
1998 ABD büyükelçiliği saldırılarında ölen ve yaralanan Amerikan vatandaşlarının haklarını korumak için oluşturulan Sudan Terör Kurbanları grubu, ailelerin çoğunun Sudan'ın tazminat önerisini reddettikleri bir açıklamaya imza attıklarını bildirdi.
Gruptan yapılan açıklamada tazminat ödemelerinin Amerikan topraklarında doğan Amerikan vatandaşlarına öncelik tanıdığı, Amerika'dan doğmayan ancak daha sonradan Amerikan vatandaşı olan yabancı uyruklulara daha az miktarda ödeme yapılmasının planlandığı kaydedildi. Açıklamaya göre Kenya ve Tanzanya'daki saldırıların mağduru 700 Amerikalı'nın 500'ü, tazminat şartlarını geri çeviren mektuba imza attı.
Nairobi'deki bombalı saldırıda ölen Amerikan vatandaşlarının ailelerini temsil eden Edith Bartley, ABD Dışişleri Bakanlığı'na ve Sudan'daki yeni hükümete, mağdurlara tazminat ödenmesini garanti altına almalarından ötürü teşekkür etti.
New York, Washington ve Pennsylvania'da 11 Eylül 2001'de düzenlenen terör saldırılarında yaşamını yitirenlerin ailelerini temsil eden bir avukat ise Sudan anlaşmasının ve Kongre'nin Sudan'ın egemen dokunulmazlığının iade edilmesi için girişimde bulunması olasılığının, kurbanların ailelerinin kendi tazminat davalarını açma hakkını tehlikeye atacağı kaygılarını dile getirdi.
Sudan aleyhine açılan davada 2.500 aileyi temsil eden avukat Jack Quinn, "11 Eylül mağduru aileler, askıda olan davalarının iptal edilmemesi için Kongre'nin Sudan'ın önerisini reddetmesini bekliyor. Aileler, Kongre'nin kendi açtıkları davalara zarar verecek adımlar atmaktan kaçınmasını istiyor" dedi.
Sudan'ın adı, Amerika'nın 1993 yılında, dönemin lideri Ömer El Beşir'in Hizbullah ve Filistin'deki militan grupları desteklediği suçlamaları üzerine teröre destek veren ülkeler listesine girmişti.
Sudan'ın ABD Dışişleri Bakanlığı'nın teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılması sonrasında listede sadece İran, Kuzey Kore ve Suriye kalacak.