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ABD Sudan’ı Teröre Destek Veren Ülkeler Listesinden Çıkardı

14.12.2020 23:12 | Son Güncelleme:
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ABD Sudan’ı Teröre Destek Veren Ülkeler Listesinden Çıkardı

Sudan’ın başkenti Hartum’daki ABD Büyükelçiliği, Başkan Donald Trump yönetiminin Sudan’ı ABD’nin terörü destekleyen devletler listesinden çıkardığını açıkladı

Sudan’ın başkenti Hartum’daki ABD Büyükelçiliği, Başkan Donald Trump yönetiminin Sudan’ı ABD’nin terörü destekleyen devletler listesinden çıkardığını açıkladı. Bu girişimle Afrika ülkesinin uluslararası kredi alarak ekonomisini canlandırmasının önü açılacak ve uluslararası toplumdan izolasyonu sona ermiş olacak.

Hartum’daki ABD Büyükelçiliği Facebook üzerinden yaptığı açıklamada Sudan’ın Pazartesi gününden itibaren listeden çıkartılacağını bildirdi. Kongre’nin önceden bilgilendirilmesi gereken 45 günlük süre de sona erdi.

Sudan kısa süreliğine El Kaide lideri Usame Bin Ladin’e ve diğer aranan bazı militanlara ev sahipliği yapmasının ardından 1990’larda terörü destekleyen ülkeler listesine alınmıştı. Sudan’ın ayrıca İran’ın Gazze Şeridi’ndeki Filistinli militanlara silah taşımasına da yardım ettiği sanılıyor.

Sudan’ın listeden çıkartılması Hartum hükümetinin İsrail’le ilişkilerini normalleştirmesi için önemli bir girişim olarak görülüyor. İki ülke tam diplomatik ilişkileri yeniden başlatma konusunda anlaşmıştı. İsrail geçtiğimiz günlerde Sudan’ın dışında Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas’la da ilişkilerini normalleştirmek için anlaşmaya varmıştı.

Sudan, ülkenin otokrat lideri Ömer El Beşir’in 2019 yılının Nisan ayında devrilmesinin ardından, hassas bir demokratik geçiş süreci yaşıyor. Ülke, ABD ve Batı’yla ilişkilerini iyileştirmeye çalışan ortak askeri ve sivil hükümet tarafından yönetiliyor.

Ekim ayında Donald Trump yönetimi Amerikalı terör kurbanlarına ve ailelerine 335 milyon dolar ödeme sözü vermesi durumunda Sudan’ı terör listesinden çıkartabileceğini açıklamıştı. Sudan da, 1998’de Kenya ve Tanzanya’daki ABD Büyükelçiliklerine Bin Ladin’in Sudan’da yaşadığı dönemde El Kaide tarafından düzenlenen bombalı saldırıların kurbanlarına tazminat ödemeyi kabul etmişti.

Ekim ayında yapılan açıklamada tazminatlar ödendikten sonra Trump’ın Sudan’ı terörizm listesinden çıkartacak bir kararname imzalayacağı belirtilmişti. Sudan 27 yıl boyunca Washington’un ağır yaptırımlarına maruz kalmıştı.

Trump’ın açıklamasından bu yana Sudan hükümeti ABD ile gelecekte Sudan’a karşı ABD mahkemelerine yapılacak tazminat taleplerinin engellenmesi için anlaşma imzaladı.

ABD mahkemesinde Sudan’a egemen ülke dokunulmazlığı tanıyacak olan anlaşma, ABD Kongresi’nin ilgili yasa tasarısını kabul etmesinin ardından yürürlüğe girebilecek. Sudan hükümeti, 335 milyon dolar tazminatı o tarihe kadar bir hesapta tutacağını bildirdi.

ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Washington’un Sudan’a ulusalararası alanda borç ve dış borçlarını öderken 60 milyar dolar yardım alması için arabulucu olacağını bildirdi.

Sudan ayrıca sağlık, enerji, ulaşım, eğitim ve altyapı alanlarında da malzeme yardımı almak istiyor.

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