ABD, Sudanlı eylemcilerin yanında olduğunu açıkladı

ABD hükümeti, başkent Hartum’daki Savunma Bakanlığını da içeren ordu kompleksi çevresinde Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in istifasını isteyen binlerce protestocu üzerindeki güç kullanımına karşı uyararak, eylemcilerin yanında olduğunu açıkladı.

Sudan’da Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in istifasını isteyen binlerce eylemci, protesto gösterilerini sürdürüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Afrika’dan sorumlu yardımcısı Tibor Nagy, Sudan hükümetinin şiddete başvurması halinde ABD ile Sudan arasındaki ikili ilişkilerin etkileneceğini belirterek, “Sudan hükümetini protestoculara karşı her türlü güç kullanımını bırakmaya çağırıyoruz” dedi.

Öte yandan Sudan Savunma Bakanı olan Awad bin Auf, ordunun Sudan’ın güvenliğinden ödün vermeyeceğini, ülkede birlik ve beraberliğin kaosa sürüklenmesine izin vermeyeceğini açıkladı.

