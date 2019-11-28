ABD Şükran Günü’ne Kar ve Fırtınalarla Giriyor

Batı yakasındaysa hava basıncının 24 saat içinde hızla düşmesinden kaynaklanan sert bir fırtına Oregon ve Kuzey California’da etkili oldu. Ağaçlar devrildi, kıyı bölgelerinde su baskınları yaşandı. Dağlık alanlardaki otoyollar ise 120 santimetreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle kapandı.

Şiddetli rüzgarları beraberinde getiren fırtınanın Michigan ve New York’ta da etkili olması bekleniyor. Buralarda kar kalınlığının 15-25 santimetreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Colorado’nun bazı bölgelerinde Salı günü kar kalınlığı 76 santimetreye kadar ulaştı.

Minnesota eyaletinin Twin Cities bölgesi ve Colorado eyaletinin Denver kenti fırtınalardan en yoğun etkilenen yerlerin başında geliyor.

ABD Şükran Günü’ne iki ayrı bölgede yaşanan güçlü fırtınalarla giriyor. Milyonlarca Amerikalı’nın seyahat planlarının fırtına nedeniyle etkilenmesi bekleniyor. Kasım ayının dördüncü Perşembe gününde kutlanan Şükran Günü ve arkasından gelen hafta sonunda Amerikalılar sıklıkla ailelerini görmek için şehir dışına çıkıyor. Ancak otoyolların ve havaalanlarının olumsuz hava koşullarından etkilenmesi saatler süren beklemelere neden oluyor.

Yoğun yağış San Diego’dan Los Angeles’a uzanan bölgede ani sel baskınlarına neden oldu.

Los Angeles Uluslararası Havaalanı’nda 30 kadar uçuş iptal oldu.

Santa Barbara banliyölerinde ise toprak kayması riski nedeniyle binlerce kişi evlerini tahliye etti.

Amerikan Otomobil Derneği’ne göre Şükran Günü için bu yıl 55 milyon Amerikalı uçak, tren ve otomobillerle en az 80 kilometre yol yapacak.

Ülkede Çarşamba günü öğlen saatlerinde üçte biri Denver, Chicago ve Minneapolis St Paul havaalanlarında olmak üzere 491 uçuş iptal edildi.

Yetkililere göre Macy’s mağazalar zincirinin New York’ta geleneksel olarak her yıl Şükran Günü’nde düzenlediği balonlu kutlama ise aşırı rüzgarın getireceği güvenlik riskleri nedeniyle iptal edilebilir. Organizatörler 16 dev balonla yapılan kutlamanın akıbetine Perşembe günü karar vereceklerini bildirdi.

