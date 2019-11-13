ABD, Suriye’de kaç asker bırakacağına karar veremiyor

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Komutanın dönmesini ve beni detaylar hakkında bilgilendirmesini bekliyoruz. Bu bilgilere bakma fırsatım olacak ve General Miley’in tavsiyelerini dikkate alarak ya değişiklikler yapacağız ya da olduğu gibi onaylayacağız” dedi.

Daha önce, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Suriye’de 500 ila 600 Amerikan askerinin kalacağını belirtmişti

ABD Savunma Bakanı, söz konusu asker sayısının General Milley’in dile getirdiği sayılar olduğunu da belirtti.

