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  4. ABD Suriye'de o ismi arıyor! HTŞ açıklaması: 'Temas halindeyiz'

ABD Suriye'de o ismi arıyor! HTŞ açıklaması: 'Temas halindeyiz'

14.12.2024 20:31
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Suriye'de yaşanan gelişmeler dünya tarafından yakından takip ediliyor. ABD, terör örgütü listesindeki HTŞ ile direkt temas kurduklarını açıkladı. Blinken yaptığı açıklamada "HTŞ ve diğer taraflarla temas halindeyiz" dedi. Blinken, Esed rejimi döneminde gözaltına alınan ABD'li gazeteci Austin Tice'ı bulmanın ve onu eve getirmenin önemini vurguladıklarını belirtti.

ABD Suriye'de o ismi arıyor! HTŞ açıklaması: 'Temas halindeyiz'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere düzenlenen dışişleri bakanları toplantısı için gittiği Ürdün'ün Akabe kentinde basın toplantısı yaptı.

"SURİYE BİR HAFTADA DAHA FAZLA DEĞİŞTİ"

Toplantıda, "Suriye, son yarım yüzyılda herhangi bir haftada olduğundan daha fazla değişti." diyen Blinken, ABD’nin ve diğer bölgesel güçlerin, Suriye'nin geçici liderlerinin gelecekteki bir Suriye hükümetine "destek ve tanınma" karşılığında uymasını umdukları bir dizi ilke üzerinde anlaştıklarını söyledi.

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Blinken, Suriye’deki "kapsayıcı ve temsili" geçiş hükümetine, azınlıkların ve kadınların haklarına saygı gösterilmesi, terörist gruplara karşı hiçbir tolerans tanınmaması, kimyasal silah stoklarının imha edilmesi ve Suriye’nin komşuları ile iyi geçinmesi çağrısında bulundu.

HTŞ AÇIKLAMASI: 'TEMAS HALİNDEYİZ'

Bir gazetecinin bu süreçte ABD’nin terörist grup olarak gördüğü HTŞ ile iletişimin olup olmadığı ile ilgili bir soruya Blinken, "HTŞ ve diğer taraflarla temas halindeyiz." dedi ve temas halinde olan herkese, Esed rejimi döneminde gözaltına alınan ABD'li gazeteci Austin Tice'ı bulmanın ve onu eve getirmenin önemini vurguladıklarını belirtti.

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Blinken, Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG terör örgütü gruplarının durumu hakkında da Türkiye’deki yetkililerle görüşmeler yaptığını hatırlatarak, DEAŞ’ın Suriye’deki geçiş sürecinden faydalanmaya çalışabileceğini öne sürdü ve bu gruplar için “bu anda bu rolü sürdürebilmek çok önemli” ifadesini kullandı.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye abd
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