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ABD Suriye'de o ismi arıyor! Netanyahu'da devreye girdi: 'İçiniz rahat olsun'

18.12.2024 17:46
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Suriye'de kaybolan gazeteci Austin Tice her yerde aranıyor. Gazeteci Tice'ın ailesi Netanyahu'ya mektup yazmıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Tice'ın ailesine bir mektup gönderdiği öğrenildi. Netanyahu yolladığı mektupta oğlunun olabileceği yerlere hava saldırısı düzenlemeyeceği konusunda söz verdi.

ABD Suriye'de o ismi arıyor! Netanyahu'da devreye girdi: 'İçiniz rahat olsun'

ABD'li gazeteci Austin Tice 2012 yılında Suriye'deki iç savaşı takip ederken bir kontrol noktasından kaçırılmıştı. Belli bir süre sonra silahlı kişiler tarafından videosu yayınlanan Tice'ın akıbeti hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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AİLEDEN NETANYAHU'YA MEKTUP

Axios'ta yer alan habere göre, Tice'nin annesi Debra Tice, oğlunun durumu hakkında Netanyahu'ya mektup yazdı.

Anne Tice'nin mektubunda oğlunun Şam yakınında bir hapishanede tutulabileceğine dair "güvenilir bilgilere" sahip olduğunu belirtti.

NETANYAHU: İÇİNİZ RAHAT OLSUN

Tice, bu nedenle Netanyahu'dan İsrail ordusunun, oğlunun olabileceği yerlere hava saldırısı düzenlememesini rica etti.

Axios, Netanyahu'nun anne Tice'ye cevaben yazdığı belirtilen mektuba yer verdi.

Netanyahu mektupta, "İsrail ve istihbarat teşkilatlarının konuyla ilgili olarak ilgili Amerikan makamlarıyla tam koordinasyon içinde olduğundan ve İsrail ordusunun Austin'in bulunduğu bölgede aktif olmadığı konusunda içiniz rahat olsun." ifadesini kullandı.

SURİYE'DE KAÇIRILMIŞTI

Austin Tice, serbest gazeteci olarak Suriye iç savaşını takip ederken 14 Ağustos 2012'de Şam yakınlarında bir kontrol noktasında kaçırıldı.

Bir süre sonra Tice'ın gözleri bağlı şekilde silahlı ve kimliği belirlenemeyen bir grup tarafından tutulduğunu gösteren bir video yayımlandı ancak kaçırılmasının sorumluluğunu bugüne kadar üstlenen çıkmadı.

Tice'ın kurtarılması için 2022 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriyeli yetkililerle doğrudan görüşmeler yaptı ancak şu ana dek ABD'li gazetecinin yerine ve durumuna ilişkin net bir bilgi ortaya çıkarılamadı.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye netanyahu
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