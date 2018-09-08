ABD Suriye'de sahaya dönüyor!

Suriye'nin güneyindeki El Tanf askeri üssünün bulunduğu bölgeye Rusya'nın operasyon yapacağı yönündeki haberlerin ardından, Amerikan ordusu tatbikata başladı.

Beş ay önce Suriye'deki Amerikan askerlerinin çekilmesini istediğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşan İdlib operasyonuyla planını değiştirdi.

ABD'nin saygın gazetelerinden Washington Post'un özel haberine göre, ABD lideri Washington'ın bölgedeki amaçları için süresi belirsiz askeri çaba ve büyük bir diplomatik baskı uygulamayı kabul etti.

Haberini Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandıran Washington Post, terör örgütü IŞİD'e karşı verilen savaşın neredeyse tamamlandığını ve Pentagon'un halihazırdaki bir numaralı hedefinin İran güçlerinin Suriye'den çekilmesi olduğunu aktarıyor.

Yeni Suriye politikasında tüm Suriyelilerin ve uluslararası toplumun kabul ettiği bir hükümet ile istikrarlı kurumlar da var.

Washington Post'a göre, Trump'ın fikrini değiştiren olay partner olarak gördüğü Rusya'nın İran'a yardım etmesi oldu. İç savaşta Beşar Esad'ın yanında saf tutan Rusya ve İran, halihazırda muhaliflerin elindeki son vilayet olan İdlib'e saldırmaya hazırlanıyor. Hafta başından bu yana Rus jetleri birçok kez bombardıman yaptı.