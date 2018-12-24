'ABD çekilince, Türkiye taarruz edecek'

Türkiye'nın sınır bölgelerinde askeri varlığını güçlendirdiğini hatırlatan gazete, bunun "Türkiye'nin Kürt mevzilerine saldırı düzenleme planlarının da işareti olduğu" yorumunu yaptı. Haberde yer alan ifadeler şöyle: "Tank ve obüsler dâhil yaklaşık 100 askeri aracın bulunduğu konvoy, Cumartesi günü Kilis sınırına doğru ilerledi. Bazıları Türk birlikleri ve Türkiye'nin müttefiki Suriyeli muhaliflerin kontrolündeki bölgelere geçti. Bölge, ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolünde olan ve Erdoğan'ın ele geçirileceğini söylediği Menbic'e 30 mil (48 km) mesafede. "Türkiye ve ABD, NATO müttefikleri arasında doğrudan bir çatışmayı önlemek için, Kasım ayında Menbic'te ortak devriye operasyonu başlattı. Sahadaki 2 bin Amerikan askerinin parçası olan özel kuvvetlere bağlı askerler şehirde SDG ile ortak hareket ediyor. "İkinci Türk konvoyu da, SDG kontrolündeki bölgeye komşu olan Şanlıurfa sınırında konuşlandırıldı. Türkiye ile müttefik olan muhalif milis gruplar da tetikte bekliyor." Trump'ın Amerikan askerlerinin çekilmesi konusunda bir takvim vermediğini de hatırlatan gazete, Amerikan askerleri çekildiğinde 'Türkiye'nin Kürt mevzilerine saldırması önünde de engellerin kalkacağını' belirtti.

YPG'yi 'Suriye'de IŞİD'e karşı savaşan en etkin yerel milis' olarak tanımlayan Times gazetesi, örgütün Türkiye'nin saldırısına uğramaları durumunda 'birliklerini IŞİD'e karşı operasyonlardan çekmek zorunda kalacakları' yönündeki açıklamasında da yer veriyor. Haberde, İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün de ABD'nin kararına ilişkin Cumartesi günü yaptığı açıklamada var. Açıklamada, "Amerikan kuvvetlerinin bölgede bulunmaları bir hataydı, mantık dışı, gerilim kaynağı ve istikrarsızlığın asıl sebebiydi" deniyordu. Times, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Trump'ın kararının 'doğru olduğunu' dile getirmiş ve Amerikan askerlerine bölgede artık ihtiyaç duyulmadığını söylemişti. Haberde, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'de IŞİD karşıtı mücadeleye devam edecekleri yönünde karar aldıkları ama asker sayıları ile hava güçlerinin ABD'nin katkısına kıyasla çok küçük olduğu belirtildi ve "Türkiye, Rusya ve İran şimdi sahada kalan tek önemli uluslararası oyuncular" dendi. 'CENEVRE'YE YENİ BİR SOLUK GETİRİLMELİ'

Times gazetesi başyazısında da Suriye'ye yer verdi. 'Suriye'deki boşluğu doldurmak' başlıklı yazıda şu ifadeler var: "Birçok Batılı strateji uzmanının da korktuğu gibi, ABD'nin yakında bölgeden çekilecek olması, güvenlik boşluğundan kendilerine avantaj sağlamak isteyenlerin hızla bölgeye konuşlanmalarına neden oldu. Türkiye, sınır bölgelerine asker gönderdi (…) Suriye hükümetiyle hareket eden İran destekli milisler Rakka'nın doğusuna ve Kürtlerin hala IŞİD'den kalanlarla mücadele ettiği Deyrizor'a konuşlandı. Ruslar da Esad'ın Suriye'nin kuzeybatısında muhaliflerin kontörlündeki bölgelere olası saldırısına destek amaçlı askerlerini ve bombardıman ekiplerini güçlendiriyor." "Ağırlıklı olarak Amerikalıların oluşturduğu çokuluslu kuvvetlerin çöküşü, tüm Suriye'nin kontrolünü Esad'a ve Rus destekçilerine bırakır. "Bu da Batı'nın, Suriye'de nihai siyasi çözüm veya İran'ın Suriye'deki nüfuzuna dair söz sahibi olamaması anlamına gelir." Times'ın başyazısında ayrıca, böyle bir durumda IŞİD'den geriye kalanların 'yeniden toparlanabileceği ve terörist operasyonlar veya yeni gerilla taktikleriyle düşmanlarına karşı yeni saldırı planları yapabilecekleri' yorumu yapılıyor. Yazıda, Türkiye'nin de böyle bir durumda 'Kürtlere saldırabileceği' ifade ediliyor.