ABD Suriye Fonlarını Keserken Riyad Suriyeli Kürtler’e 100 Milyon Dolar Ayırdı

Trump yönetimi Suriye’nin istikrara kavuşturulması için yapılacak projelerin finansmanı programını sonlandırıyor. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada IŞİD ile mücadele koalisyonunda yer alan ülkelerin daha fazla miktarda katkı yaptığına atıfta bulunuldu.
Amerika Dışişleri Bakanlığı, Suriye programları için harcanması planlanan 230 milyon dolarlık kaynağı başka alanlara kaydıracağı konusunda Kongre’yi bilgilendirdi. İlk aşamada Şubat ayında eski Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson tarafından ayrılacağı belirtilen bu paranın çoğu Tillerson’ın görevden alındığı Mart ayından bu yana askıya alınmış durumdaydı. Bu fonun küçük bir bölümü Haziran ayında serbest bırakılmıştı.
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından onaylanan ve insani yardım fonlarını kapsamayan kesintinin, koalisyon ortaklarının vaat ettiği 300 milyon dolarlık ek kaynakla dengeleneceğini belirtti.
Sözcü, yazılı açıklamada, “Koalisyonun önemli üyelerinden gelen katkıların sonucu olarak Bakan Pompeo, Dışişleri Bakanlığı’na daha önce Suriye için ayrılan yaklaşık 230 milyon dolarlık fonun başka alanlara kaydırılması talimatını verdi” dedi.
Nauert’e göre, Pompeo bu kararı alırken Beyaz Saray’ın müttefik ülkelerle yük paylaşımını arttırma arzusunu göz önünde bulundurdu. Amerikalı sözcüye göre, bu fon diğer dış politika önceliklerini desteklemek amacıyla kullanılacak. Sözcü, Suriye için ayrılan fonun başka alanlara kaydırılma kararının Amerika’nın Suriye olan ilgisinin azaldığına işaret ettiği görüşünü ise reddetti.
Dışişleri Bakanlığı’nın Ortadoğu’dan sorumlu bakan yardımcısı vekili David Satterfield, Amerika’nın IŞİD’le Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk ve Amerika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, gazetecilere telekonferans yöntemiyle yaptıkları açıklamada, Amerika’nın IŞİD yenilgiye uğratılana kadar Suriye’de aktif olacağını söyledi. Sözcü Nauert, “Karar Suriye’deki stratejik hedeflerimize ilişkin taahhüdümüzde azalmaya işaret etmiyor” diye konuştu.
Bu açıklamalara rağmen, karar Amerikan yönetiminin Trump’ın Suriye’de Amerikan varlığını sonlandırma talebine yönelik bir adım olarak değerlendirildi. Amerikan senatosunun Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi New Jersey Senatörü Robert Menendez karara tepki gösterdi. “Bu, Trump’ın küresel sahnede Amerika’nın liderliğini terk etme yolunda atılan bir adım” değerlendirmesinde bulundu. Menendez, “Suriye’de IŞİD teröründen arındırılan ve en savunmasız olan bölgelerde istikrarı sağlama çabalarına Amerika’nın katkısını sonlandırmak, Amerika’nın çekildiği mesajını vermek bir utanç kaynağı” diye konuştu.
Temsilciler Meclisi’nin Dış İşleri Komitesi’ndeki Demokratlar da kararı “Şaşırtıcı derecede öngörüsüz” bir adım olarak niteledi.
Suudi Arabistan Suriye için 100 milyon dolar ayırdı
Amerika Dışişleri Bakanlığı açıklamasında diğer koalisyon ortaklarının Suriye’ye yaptıkları katkıyı arttırdıkları dile getirilmişti. O ülkelerden biri de Suudi Arabistan. Riyad Yönetimi, Suriye’nin kuzeyinde daha önce IŞİD’in kontrolünde olan şu anda Amerika destekli güçlerin elinde bulunan bölgelerin istikrara kavuşturulmasına yönelik projeler için 100 milyon dolar katkı yaptığını açıkladı.
Washington’daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, paranın hayat kurtaracağı, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerini kolaylaştıracağı ve IŞİD’in Suriye’yi ya da komşularını yeniden tehdit edecek şekilde dirilmesini önleyeceği belirtildi. Büyükelçiliğe göre, Suriye için ayrılan bu para tarım, eğitim, yol çalışmaları ve büyük ölçüde şu anda Amerika destekli Suriye Demokratik Güçleri’nin denetiminde bulunan bölgeye hizmet götürmek için kullanılacak.
Suriye Demokratik Konseyi, Suriye Demokratik Güçleri’nin siyasi kanadı olarak biliniyor. Mayıs ayında Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat, Amerika destekli güçlerin kontrolündeki bölgelere operasyon düzenleme tehdidinde bulunmuştu. Suudi Arabistan uzun süre Esat rejiminin karşısında yer alarak, iç savaşa dönüşen çatışmalarda rejim karşıtı gruplara para ve silah yardımı yapmıştı.
Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a tepki geldi. Riyad’dan gelen bu adımı kınayan Şam yönetimi, “Bu karar Suudi yetkililerin Amerikan yönetimine boyun eğdiğinin göstergesi” açıklamasını yaptı. Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında “Yoksulluk ve ekonomik sıkıntı yaşayan Suudi halkına rağmen böyle bir karar alınıyor” ifadesi dikkat çekti.
Bu iddia çok konuşulur! İngiliz medyası duyurdu: ABD'nin Brunson inadı...
Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Fransa Ekonomi Bakanı ile görüştü
WhatsApp ücretli mi oluyor? Açıklama geldi
ABD, Münbiç'teki ortak devriye öncesi Türk askerlerine eğitim verecek
Türkiye'den ABD'ye net mesaj: Türk milleti asla kimse karşısında boyun eğmez
AK Parti'den önemli açıklama: ‘Yarın bir sürprizimiz olacak…’
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti
WhatsApp vatandaşa değil, firmalara ücretli
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi
İnsan bedeninin bilinmeyen gerçekleri
Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma
Kanınız donacak! Öz kızını eve kapatıp defalarca tecavüz etmiş
Okuyucu Yorumları 0 yorum