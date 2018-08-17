ABD Suriye Fonlarını Keserken Riyad Suriyeli Kürtler’e 100 Milyon Dolar Ayırdı

Trump yönetimi Suriye’nin istikrara kavuşturulması için yapılacak projelerin finansmanı programını sonlandırıyor. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada IŞİD ile mücadele koalisyonunda yer alan ülkelerin daha fazla miktarda katkı yaptığına atıfta bulunuldu.

Amerika Dışişleri Bakanlığı, Suriye programları için harcanması planlanan 230 milyon dolarlık kaynağı başka alanlara kaydıracağı konusunda Kongre’yi bilgilendirdi. İlk aşamada Şubat ayında eski Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson tarafından ayrılacağı belirtilen bu paranın çoğu Tillerson’ın görevden alındığı Mart ayından bu yana askıya alınmış durumdaydı. Bu fonun küçük bir bölümü Haziran ayında serbest bırakılmıştı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından onaylanan ve insani yardım fonlarını kapsamayan kesintinin, koalisyon ortaklarının vaat ettiği 300 milyon dolarlık ek kaynakla dengeleneceğini belirtti.

Sözcü, yazılı açıklamada, “Koalisyonun önemli üyelerinden gelen katkıların sonucu olarak Bakan Pompeo, Dışişleri Bakanlığı’na daha önce Suriye için ayrılan yaklaşık 230 milyon dolarlık fonun başka alanlara kaydırılması talimatını verdi” dedi.