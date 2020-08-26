ABD Suriye Özel Temsilcisi İstanbul ve Ankara'da Temaslar Bulunacak

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, 22-28 Ağustos tarihlerindeki Cenevre, İstanbul ve Ankara ziyaretleri kapsamında bugün Türkiye’ye gidiyor.

Cenevre’de Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ve diğer yetkililerle biraraya gelerek Suriye’deki anayasa sürecini görüşen Jeffrey, Cuma gününe kadar da Türkiye’de kalacak.

ABD Suriye Özel Temsilcisi’nin, ziyareti kapsamında bugün önce İstanbul’a giderek burada Suriyeli muhalif gruplar ve STK temsilcileriyle biraraya geleceği açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ziyarete ilişkin açıklamasına göre Jeffrey, yarın ve Cuma günü Ankara’da üst düzey temaslarda bulunacak. Bu çerçevede Suriye’de siyasi çözüm ve IŞİD’le mücadele konularını masaya yatıracak.

Öte yandan Halkın Kurtuluş Partisi İstanbul İl Örgütü, bugün İstanbul'un Beşiktaş semtinde James Jefrrey'in ziyaretini protesto gösterisi düzenleyeceklerini duyurdu.

