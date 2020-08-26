HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Suriye Özel Temsilcisi İstanbul ve Ankara'da Temaslar Bulunacak

ABD Suriye Özel Temsilcisi İstanbul ve Ankara'da Temaslar Bulunacak

26.08.2020 13:25 | Son Güncelleme

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, 22-28 Ağustos tarihlerindeki Cenevre, İstanbul ve Ankara ziyaretleri kapsamında bugün Türkiye’ye gidiyor

ABD Suriye Özel Temsilcisi İstanbul ve Ankara'da Temaslar Bulunacak

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, 22-28 Ağustos tarihlerindeki Cenevre, İstanbul ve Ankara ziyaretleri kapsamında bugün Türkiye’ye gidiyor.

Cenevre’de Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ve diğer yetkililerle biraraya gelerek Suriye’deki anayasa sürecini görüşen Jeffrey, Cuma gününe kadar da Türkiye’de kalacak.

ABD Suriye Özel Temsilcisi’nin, ziyareti kapsamında bugün önce İstanbul’a giderek burada Suriyeli muhalif gruplar ve STK temsilcileriyle biraraya geleceği açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ziyarete ilişkin açıklamasına göre Jeffrey, yarın ve Cuma günü Ankara’da üst düzey temaslarda bulunacak. Bu çerçevede Suriye’de siyasi çözüm ve IŞİD’le mücadele konularını masaya yatıracak.

Öte yandan Halkın Kurtuluş Partisi İstanbul İl Örgütü, bugün İstanbul'un Beşiktaş semtinde James Jefrrey'in ziyaretini protesto gösterisi düzenleyeceklerini duyurdu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Simge Sağın havuz başında! Bikinili pozu olay yarattı Simge Sağın havuz başında! Bikinili pozu olay yarattı
Hindistan'da sanal mezuniyet töreni!Hindistan'da sanal mezuniyet töreni!
Bu baharatın faydaları saymakla bitmiyor! Bu baharatın faydaları saymakla bitmiyor!
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Diğer Haberler
ABD'de Jacob Blake protestolarında kanlı gün! 2 kişi öldürüldü
ABD'de kanlı gün! 2 kişi öldürüldü
Hindistan'da sanal mezuniyet töreni: Diplomalar avatarlara verildi
Hindistan'da sanal mezuniyet töreni!
İlk koronavirüs aşısının yapıldığı Jennifer Haller aşının etkilerini anlattı
İlk korona aşısının yapıldığı Jennifer Haller'dan haber var!
Fransa duyurdu: Tansiyonu yükseltecek tatbikat!
Fransa duyurdu: Tansiyonu yükseltecek tatbikat!
Fransa'daki üstsüz güneşlenme tartışmasına bakan da katıldı!
Fransa'daki üstsüz güneşlenme tartışmasına bakan da katıldı!
"Antarktika'da yaşamın ilk yapıtaşları bulundu"
Antarktika'da yaşamın ilk yapıtaşları bulundu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.