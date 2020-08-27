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ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara’da

27.08.2020 13:07 | Son Güncelleme

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, dün İstanbul’da Suriyeli muhalif gruplarla görüşmesinin ardından temaslarına bugün başkent Ankara’da devam ediyor

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara’da

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, dün İstanbul’da Suriyeli muhalif gruplarla görüşmesinin ardından temaslarına bugün başkent Ankara’da devam ediyor.

Jeffrey’in Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la yapacağı görüşme de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın İstanbul’da bir programının bulunması ve Kalın’ın da Cumhurbaşkanı’yla birlikte İstanbul’a gidecek olmasından dolayı yarına ertelendi. Kalın ve Jeffrey yarın İstanbul’da sabah saatlerinde biraraya gelecekler.

ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey’in bugun Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu’yla görüşeceği belirtildi. Jeffrey ve beraberindeki heyet daha sonra güvenlik ve istihbarat yetkilileriyle biraraya gelecekler. Türkiye’den önce Cenevre’de de temaslarda bulunan James Jeffrey yarın akşam Türkiye’den ayrılacak.

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