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ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bugün Türkiye’ye geliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.04.2019 11:09 | Son Güncelleme

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey James Franklin bugün Türkiye’ye geliyor.ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin eski Türkiye Büyükelçisi ve eski AB Başkanı Bush’un özel güvenlik danışmanı, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey James Franklin’in 2 Mayıs’a kadar sürecek olan Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı.

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bugün Türkiye’ye geliyor

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey James Franklin bugün Türkiye’ye geliyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin eski Türkiye Büyükelçisi ve eski AB Başkanı Bush’un özel güvenlik danışmanı, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey James Franklin’in 2 Mayıs’a kadar sürecek olan Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Jeffrey’nin, beraberindeki heyetle birlikte Türk yetkililerle Suriye meselesini görüşeceği belirtildi.
Görüşmelerde Kuzey Suriye’deki istikrar ve güvenliğin sağlanması çağrısının yapılacağı ve DEAŞ’ın kalıcı mağlubiyetinin sağlanması gibi diğer karşılıklı çıkarların da ele alınacağı kaydedildi.
ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Franklin’in beraberindeki heyetin daha sonra Cenevre’ye geçerek Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan ve İngiltere’nin özel elçileri ile beraber bazı Suriyeli gruplarla görüşeceği kaydedildi.
Açıklamada, Jeffrey James’in Türk yetkililerle Suriye’nin kuzeyindeki tampon gölge konusunu görüşeceği belirtildi.
Jeffrey James geçtiğimiz ay yaptığı açıklamalarda, Türkiye’nin güvenlik kaygılarını önemsediklerini belirterek Suriye’de başka bir Kandil Dağı görmek istemediklerini söyledi. Jeffrey Türkiye’nin kaygılarını yatıştıracak opsiyonlar üzerinde çalıştıklarını belirterek "Başkan Trump arkadaşlarımız Suriye Demokratik Güçler (PYD/YGP) karşı bir harekatı onaylamadığını Başkan Erdoğan söyledi" ifadelerini kullandı.
Jeffrey, Türkiye’nin YPG’nin PKK ile bağlantıları sebebiyle çok gerginlik duyması sebebiyle, YPG güçlerinin olmayacağı bir güvenli bölge oluşturma konusunda çalıştıklarını söyledi. Jeffrey, "Ortağımız Suriye Demokratik güçlerini kimsenin yanlış ele almasını istemiyoruz, bundan dolayı herkesin ihtiyaçlarını karşılayacak bir çözüm için çalışıyoruz" dedi.
Jeffrey, "Bağdat, Erbil ve Türklerle, Ürdün’le ve Suudilerle bütün bu problemlere çözüm bulmak için çalışıyoruz" dedi.

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