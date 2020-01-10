ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Ankara'da

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'deki temasları kapsamında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la görüştü.

Jeffrey, ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield’le birlikte Ankara'daki ilk durağında Milli Savunma Bakanlığı'ndaydı. Jeffrey, burada Akar’la görüştükten sonra Dışişleri Bakanlığı'na geçti. Jeffrey'nin bir sonraki durağı ise Bakan Yardımcısı Sedat Önal’la yapacağı birebir görüşmeydi.

Bu arada Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Akar-Jeffrey görüşmesinde, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu’nun da hazır bulunduğu bildirildi. Görüşmede "başta Suriye olmak üzere bölgesel güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunulduğu" ifade edildi.

Jeffrey'in yarın İstanbul'da olacağı ve burada Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın ile biraraya geleceği iletildi.

