ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Türkiye'ye mühimmat ve insani yardım vermeye hazırız

Sıfır noktasına geldikten sonra sınırı birkaç metre geçen Amerikalı yetkililer Craft, Jeffrey ve Satterfield, burada Beyaz Baretliler ile "Suriye'ye Hoş Geldiniz" yazılı tabelanın önünde fotoğraf çektirdi.

Esad rejiminin saldırılarından kaçanlara yapılan uluslararası yardımlarla ilgili bilgi almak üzere Hatay'a gelen ABD heyetinde, Craft ve Jeffrey'nin yanı sıra ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield bulunuyor.

Türkiye'ye ne gibi yardımların yapılacağı sorusuna yanıt veren Jeffrey, ''Öncelikle Türk Ordusu bir insanlık felaketini engellemek için savaşıyorlar. Türkiye NATO'dan ve ABD'den yardım istedi. Türkiye ABD'nin en büyük savunma müşterilerinden biridir. Trump da destek vermişti buna'' dedi.

Öte yandan Craft, ''Temmuz ayı öncesinde geçişler sağlanmalı ve insanı yardımların da sınırların açık tutulmasıyla birlikte devam etmesi gerekiyor. Temmuz ayında bunu BM ile de görüşeceğiz. Mevcut sınır kapılarının açık tutulması konusunda çalışmalarımız devam ediyor.'' açıklamasında bulundu.

