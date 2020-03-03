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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Türkiye'ye mühimmat ve insani yardım vermeye hazırız

DÜNYA HABERLERİ  | 03.03.2020 17:15 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye’ye İdlib için mühimmat tedarik etmeye hazır olduklarını açıkladı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Türkiye'ye mühimmat ve insani yardım vermeye hazırız

Hatay'daki Cilvegözü sınır kapısında sınırın sıfır noktasına gelen ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Türkiye'ye mühimmat ve insani yardım vermeye hazırız. Göçmenlerin İdlib'de kalması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Esad rejiminin saldırılarından kaçanlara yapılan uluslararası yardımlarla ilgili bilgi almak üzere Hatay'a gelen ABD heyetinde, Craft ve Jeffrey'nin yanı sıra ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield bulunuyor.

Heyet, BM'nin yardımların dağıtımı için kullandığı lojistik merkezinden sonra Cilvegözü sınır kapısına geldi.

Beyaz Baretliler adıyla bilinen Sivil Savunma ekipleri üyesi birkaç kişiyle görüşen ABD heyeti, daha sonra sınırın Suriye tarafındaki Bab El Hava sınır kapısına ilerledi.

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Sıfır noktasına geldikten sonra sınırı birkaç metre geçen Amerikalı yetkililer Craft, Jeffrey ve Satterfield, burada Beyaz Baretliler ile "Suriye'ye Hoş Geldiniz" yazılı tabelanın önünde fotoğraf çektirdi.

JEFFRY- CRAFT SORULARI YANITLADI

Cilvegözü sınır kapısında incelemelerde bulunan Jeffrey ve Craft, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'ye ne gibi yardımların yapılacağı sorusuna yanıt veren Jeffrey, ''Öncelikle Türk Ordusu bir insanlık felaketini engellemek için savaşıyorlar. Türkiye NATO'dan ve ABD'den yardım istedi. Türkiye ABD'nin en büyük savunma müşterilerinden biridir. Trump da destek vermişti buna'' dedi.

Öte yandan Craft, ''Temmuz ayı öncesinde geçişler sağlanmalı ve insanı yardımların da sınırların açık tutulmasıyla birlikte devam etmesi gerekiyor. Temmuz ayında bunu BM ile de görüşeceğiz. Mevcut sınır kapılarının açık tutulması konusunda çalışmalarımız devam ediyor.'' açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD James Jeffrey İdlib Türkiye

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