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ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den Suriye açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 02:37 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye Anayasa Komisyonunun yıl sonuna kadar kurulmasından Rusya'yı sorumlu tuttuklarını söyledi

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye Anayasa Komisyonunun yıl sonuna kadar kurulmasından Rusya'yı sorumlu tuttuklarını belirtti.

Özel Temsilci Jeffrey, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında Suriye'deki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD olarak hedeflerinin, Türkiye'nin 27 Ekim'de ev sahipliğinde Rusya, Fransa ve Almanya'nın da katıldığı İstanbul'daki Suriye konulu dörtlü zirvenin alınan karara paralel olarak Suriye'de yıl sonuna kadar anayasa komisyonunun kurulması olduğunu söyleyen Jeffrey, "Suriye'deki Anayasa Komisyonunu yıl sonuna kadar kurma sözünün yerine getirilmesinden Rusya'yı sorumlu tutuyor ve bölgedeki etkisini Şam rejimini masaya getirmesi için kullanmasını umuyoruz." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in katılımıyla İstanbul'da Suriye konulu zirve yapılmıştı.

Zirvede, Suriye ihtilafına dair son gelişmeler, bu ihtilaftan kaynaklanan bölgesel ve küresel güvenlik ile istikrara yönelik risk ve tehditler karşısındaki ortak kaygılar ve 2018 yılı sonuna kadar anayasa komisyonunun kurulması ele alınmıştı.

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