ABD Suriye Özel Temsilcisi: Suriye’den Çekilme Konusunda Net Bir Takvim Yok

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey internet üzerinden düzenlediği basın toplantısından dünya genelinden gazetecilerin sorularını yanıtladı. Jeffrey, çok tartışılan Amerika askerlerinin Suriye’den çekilmesi konusunda net bir takvim olmadığını söyledi.
Bir gazetecinin çekilmenin maliyeti ve takvimi konusundaki sorusuna yanıt veren Jeffrey, “Öncelikle çekilme konusunda ortada bir takvim yok. İkinci olarak da eğer bir askeri operasyondan bahsediyorsanız maliyet konusu son derece karmaşık bir meseledir. Bizim Suriye’deki operasyonlarımızın toplam maliyeti geçen yıl itibariyle 2 milyar dolara ulaştı. Bu 700 milyar dolarlık savunma bütçemiz içerisindeki küçük bir kalem” değerlendirmesini yaptı.
Menbiç yol haritası üzerinde ilerliyoruz
Türkiye’nin Suriye’de tampon bölge kurulması ve kontrolünü istemesiyle iligili bir soruya da Jeffrey, “Öncelikle diplomasi, diplomasidir ve siz farklı pozisyonlar alır ve stratejiler ve çözümler arasında bağlar kurmayı denersiniz. Başkan Trump, Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları olduğunu son derece net olarak anladığını ortaya koydu. Türkiye, Kuzey Suriye’de SDG içerisinde, Kürtlerin idaresindeki ortağımız YPG güçlerinin, PKK’yla ilişkili olduğu konusunda endişelere sahip. Bu nedenle de Türkiye’nin haklı güvenlik kaygıları var. Başkan ve bizler Türkiye’nin güvenlik kaygılarını gidermek konusunda söz verdik. Ancak ayrıca bizlerle birlikte Esad’a ve IŞİD’e karşı duran Kürt halkına yönelik uygunsuz bir muamelenin olmaması gerektiği konusunda da son derece kaygılıyız. Dolayısıyla her iki tarafın endişeleri konusunda son derece dikkatliyiz ve bir çözüm bulacağımıza inanıyoruz ancak henüz bunu sağlayabilmiş değiliz” dedi.
Türkiye’yle Amerika arasındaki Menbiç yol haritasına da değinen James Jeffrey, “Menbiç yol haritasında ilerleme sağladık. Bu yol haritası Türkiye’nin mevcut güvenlik kaygıları, bizim güvenlik kaygılarımız ve elbette Menbiç’in istikrarları hale getirilebilmesi üzerine tasarlandı. Bu çok önemli çünkü biz halen daha Menbiç’te çok ciddi oranda bir IŞİD varlığı görüyoruz. Burada son olarak 4 Amerikalı hayatını kaybetti, yerel güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda saldırı oldu. Ayrıca Rusya, İran Devrim Muhafızları ve rejim güçlerine ait birimlerin Menbiç’in güney sınırına yönelik girişimleri olduğunu gördük. Dolayısıyla burası son derece karmaşık bir bölge. Yine de Türkiye’yle YPG güçlerinin bölgeden çekilmesine yönelik bir yol haritamız var. Ayrıca Türklerle bölgede yürüttüğümüz devriye görevimiz var ve son 3 ayda birçok defa bu devriyeler yapıldı. Dolayısıyla son 3 ayda ciddi bir ilerleme sağlandığını görüyoruz ama evet ağır ilerliyor çünkü karmaşık bir bölge. Amerikan ve Türk askerleri bir savaş alanında ülke içerisinde hareket ediyorlar bu karmaşık bir durum. Savaş alanının ortasında güvenlik güçlerinin idaresini değiştirmek de son derece zorlu bir iş.
Jeffrey Suriye konusunda Amerika’nın sürekli olarak farklı seviyelerde görüşmeler yürüttüğünü bunun arasında askeri birimlerinde olduğunu belirtti. Jeffrey Suriye’nin durumu hakkında diplomatik görüşmelerin de bir yandan sürekli olarak yapıldığını Menbiç’in İdlib’in ve daha birçok bölgenin Rusya, Türkiye ve Amerika arasında konuşulan konular olduğunu söyledi. Bir NATO müttefiki olarak Türkiye’yle bir çok konuda mutabık olduklarını ancak siyasi çözüm konusunda Rusya’yla fikir ayrılıklarını olduğunu hatırlattı.
Jeffrey bununla birlikte Amerika’nın, Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib mutabakatından memnun olduğunu söyledi.
IŞİD yeniden dirilebilir
Jeffrey IŞİD’in her ne kadar elindeki son bölgeden de çıkarılmak üzere olduğunu söylese de örgütün hem Irak hem de Suriye topraklarında yeniden toparlanabileceğine yönelik ciddi kaygılarını olduğunu söyledi. ABD Suriye Özel Temsilcisi, Irak ve Suriye toprakları içerisinde uyuyan hücreler de dahil olmak üzere 15 ila 20 bin civarında IŞİD militanının bulunduğuna inandıklarını belirtti. Jeffrey “Bu konudaki güzel haberse IŞİD’in elinde artık bir toprak kalmadı. Bir halifelik yok artık ve ellerinde silahları düzenli bir orduları kalmadı” diye konuştu.
Jeffrey İran konusundaki bir soru üzerinde de İran’ın sadece Suriye’de değil tüm bölgede istikrarsızlaştırıcı çabaları olduğunu söyledi. Jeffrey, İran’ın, Suriye, Afganistan, Irak, Lübnan ve Yemen’de faaliyetlerde bulunduğunu belirtti. İran’ın Yemen’de ve Lübnan’da olduğu gibi Suriye’de de uzun menzilli füzeler konuşlandırdığını bunun komşu İsrail’de de kaygı yarattığını söyledi.
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