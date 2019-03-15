ABD Suriye Özel Temsilcisi: Suriye’den Çekilme Konusunda Net Bir Takvim Yok

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey internet üzerinden düzenlediği basın toplantısından dünya genelinden gazetecilerin sorularını yanıtladı. Jeffrey, çok tartışılan Amerika askerlerinin Suriye’den çekilmesi konusunda net bir takvim olmadığını söyledi. Bir gazetecinin çekilmenin maliyeti ve takvimi konusundaki sorusuna yanıt veren Jeffrey, “Öncelikle çekilme konusunda ortada bir takvim yok. İkinci olarak da eğer bir askeri operasyondan bahsediyorsanız maliyet konusu son derece karmaşık bir meseledir. Bizim Suriye’deki operasyonlarımızın toplam maliyeti geçen yıl itibariyle 2 milyar dolara ulaştı. Bu 700 milyar dolarlık savunma bütçemiz içerisindeki küçük bir kalem” değerlendirmesini yaptı. Menbiç yol haritası üzerinde ilerliyoruz Türkiye’nin Suriye’de tampon bölge kurulması ve kontrolünü istemesiyle iligili bir soruya da Jeffrey, “Öncelikle diplomasi, diplomasidir ve siz farklı pozisyonlar alır ve stratejiler ve çözümler arasında bağlar kurmayı denersiniz. Başkan Trump, Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları olduğunu son derece net olarak anladığını ortaya koydu. Türkiye, Kuzey Suriye’de SDG içerisinde, Kürtlerin idaresindeki ortağımız YPG güçlerinin, PKK’yla ilişkili olduğu konusunda endişelere sahip. Bu nedenle de Türkiye’nin haklı güvenlik kaygıları var. Başkan ve bizler Türkiye’nin güvenlik kaygılarını gidermek konusunda söz verdik. Ancak ayrıca bizlerle birlikte Esad’a ve IŞİD’e karşı duran Kürt halkına yönelik uygunsuz bir muamelenin olmaması gerektiği konusunda da son derece kaygılıyız. Dolayısıyla her iki tarafın endişeleri konusunda son derece dikkatliyiz ve bir çözüm bulacağımıza inanıyoruz ancak henüz bunu sağlayabilmiş değiliz” dedi.

Türkiye’yle Amerika arasındaki Menbiç yol haritasına da değinen James Jeffrey, “Menbiç yol haritasında ilerleme sağladık. Bu yol haritası Türkiye’nin mevcut güvenlik kaygıları, bizim güvenlik kaygılarımız ve elbette Menbiç’in istikrarları hale getirilebilmesi üzerine tasarlandı. Bu çok önemli çünkü biz halen daha Menbiç’te çok ciddi oranda bir IŞİD varlığı görüyoruz. Burada son olarak 4 Amerikalı hayatını kaybetti, yerel güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda saldırı oldu. Ayrıca Rusya, İran Devrim Muhafızları ve rejim güçlerine ait birimlerin Menbiç’in güney sınırına yönelik girişimleri olduğunu gördük. Dolayısıyla burası son derece karmaşık bir bölge. Yine de Türkiye’yle YPG güçlerinin bölgeden çekilmesine yönelik bir yol haritamız var. Ayrıca Türklerle bölgede yürüttüğümüz devriye görevimiz var ve son 3 ayda birçok defa bu devriyeler yapıldı. Dolayısıyla son 3 ayda ciddi bir ilerleme sağlandığını görüyoruz ama evet ağır ilerliyor çünkü karmaşık bir bölge. Amerikan ve Türk askerleri bir savaş alanında ülke içerisinde hareket ediyorlar bu karmaşık bir durum. Savaş alanının ortasında güvenlik güçlerinin idaresini değiştirmek de son derece zorlu bir iş.