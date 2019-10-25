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ABD'den yeni Suriye kararı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.10.2019 17:13 | Son Güncelleme

ABD, IŞİD'in petrol yataklarına ve gelirlerine ulaşmasını engellemek için Suriye'de askeri varlığını güçlendirme kararı aldı.

ABD'den yeni Suriye kararı

ABD Savunma Bakanı Mark Esper NATO'da basın konferansında yaptığı açıklamada "ABD, IŞİD'in petrol gelirlerine ulaşmasını engellemek için Suriye'de kısıtlı bir askeri oluşuma sahip olacak" dedi.

Esper, Fırat nehrinin doğusunda, Suriye'nin petrol bölgesinde bulunan Deyr er-Zor kentinde bazı "paralı birlikleri" bulundurabileceklerini belirtti.

Esper, Savunma Bakanı Hulis Akar'ın, Suriye'deki tutsak İslam Devleti militanları arasından kaçanların bazılarının yakaladığını belirttiğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Suriye petrol askeri varlık

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