ABD'den yeni Suriye kararı

ABD Savunma Bakanı Mark Esper NATO'da basın konferansında yaptığı açıklamada "ABD, IŞİD'in petrol gelirlerine ulaşmasını engellemek için Suriye'de kısıtlı bir askeri oluşuma sahip olacak" dedi.
Esper, Fırat nehrinin doğusunda, Suriye'nin petrol bölgesinde bulunan Deyr er-Zor kentinde bazı "paralı birlikleri" bulundurabileceklerini belirtti.
Esper, Savunma Bakanı Hulis Akar'ın, Suriye'deki tutsak İslam Devleti militanları arasından kaçanların bazılarının yakaladığını belirttiğini ifade etti.
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