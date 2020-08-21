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ABD Suriye Temsilcisi Türkiye'ye Gidiyor

21.08.2020 19:33 | Son Güncelleme

James Jeffrey önce Cenevre’ye giderek Suriye konferansına katılacak, ardından İstanbul ve Ankara’da resmi temaslarda bulunacak

ABD Suriye Temsilcisi Türkiye'ye Gidiyor

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Suriye Özel Elçisi Joel Rayburn resmi temaslarda bulunmak üzere İsviçre ve Türkiye’ye gidiyor.

22-28 Ağustos tarihlerini kapsayan ziyarette iki diplomat önce Cenevre’ye gidecek ve 24 Ağustos günü başlayacak olan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarına katılacak.

Suriye liderliğinde ve Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde yürütülen, Suriye’de anayasal reform süreciyle ilgili temaslarda bulunmak.

Jeffrey, Cenevre’de diğer diplomatların yanı sıra BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ve Suriye Anayasa Komitesi’nin diğer katılımcılarıyla görüşek.

BM gözetiminde kurulan komiteye Amerika doğrudan dahil değil. Ancak Amerikalı yetkililer BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararıyla kurulan komitenin çalışmalarının Suriye’deki siyasal uzlaşmazlıklara çözüm getirmesine destek olmayı amaçlıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili açıklamasına göre Jeffrey 26 Ağustos’ta İstanbul’da Suriyeli muhalif gruplar ve Suriyeli sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle görüşerek Suriye’deki son durumu değerlendirecek.

Jeffrey, 27-28 Ağustos tarihlerinde ise Ankara’ya gidecek. Başkentte üst düzey Türk yetkililerle görüşeceği belirtilen Jeffrey’nin burada da BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararının hayata geçirilmesi konusunu ele alması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Jeffrey’nin Türk yetkililerle ayrıca “IŞİD’in yenilgisinin devamı ve diğer bölgesel konuları ele alacağı kaydedildi.

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