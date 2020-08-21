ABD Suriye Temsilcisi Türkiye'ye Gidiyor

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Suriye Özel Elçisi Joel Rayburn resmi temaslarda bulunmak üzere İsviçre ve Türkiye’ye gidiyor.

22-28 Ağustos tarihlerini kapsayan ziyarette iki diplomat önce Cenevre’ye gidecek ve 24 Ağustos günü başlayacak olan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarına katılacak.

Suriye liderliğinde ve Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde yürütülen, Suriye’de anayasal reform süreciyle ilgili temaslarda bulunmak.

Jeffrey, Cenevre’de diğer diplomatların yanı sıra BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ve Suriye Anayasa Komitesi’nin diğer katılımcılarıyla görüşek.

BM gözetiminde kurulan komiteye Amerika doğrudan dahil değil. Ancak Amerikalı yetkililer BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararıyla kurulan komitenin çalışmalarının Suriye’deki siyasal uzlaşmazlıklara çözüm getirmesine destek olmayı amaçlıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili açıklamasına göre Jeffrey 26 Ağustos’ta İstanbul’da Suriyeli muhalif gruplar ve Suriyeli sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle görüşerek Suriye’deki son durumu değerlendirecek.