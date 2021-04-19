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ABD Suriye'ye 24 araçlık bir konvoy daha sevk etti!

19.04.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye medyası, ülkedeki ABD güçlerinin Suriye'nin kuzeyinde bulunan üslerine yeni silah ve mühimmat taşıdığını öne sürdü.

ABD Suriye'ye 24 araçlık bir konvoy daha sevk etti!

Suriye Arap Haber Ajansı (SANA), dün yayınladığı bir raporda ülkedeki ABD güçlerinin üslerine yeni silah ve lojistik materyaller taşıdığını yazdı.

Ajansın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, silah ve mühimmat yüklü sandıklardan oluşan 24 araçlık bir konvoyun Hasiçi'nin kuzeyinde bulunan Ash Shaddadi şehrindeki ABD üssüne taşındığı belirtildi.

Bir başka ABD konvoyu da geçtiğimiz günlerde Suriye'nin kuzeybatısında keşfedilmişti. ABD kuvvetlerinin, 12 Nisan tarihinde Hasiçi kırsalından 'yağmaladıkları' 41 tanker petrolü Irak'a taşıdığı tespit edilmişti.

Bir diğer haberde de, buzdolabı, askeri teçhizat, tanker ve Humvee araçlardan oluşan araçların Irak'tan Suriye'deki üsse taşındığı ortaya çıkarılmıştı.

ABD 2018 YILINDA SURİYE'DEN ÇEKİLECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2018 yılında ABD'nin askerlerini Suriye'den çekeceğini duyurmuştu, ancak daha sonra askerlerin bir kısmının 'petrolü güvence altına almak için' ülkenin kuzeydoğusunda varlık göstermeye devam edeceklerini söylemişti. ABD'nin Suriye'den eve asker getireceğini duyurdu. Ancak, daha sonra ABD askerlerinin bir gücünün "petrolü güvence altına almak" için kuzeydoğu Suriye'de kalacağını söyleyerek fikrini değiştirdi.


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suriye

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