ABD, Suriye’yi fosfor bombalarıyla vurdu

Rusya'nın Suriye'deki Ateşkes İzleme Merkezi Başkanı Korgeneral Vladimir Savçenko, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet F-15 uçağının dün Suriye’nin Deyr ez Zor bölgesini kullanımı yasak olan fosfor mühimmatlarıyla vurduğunu açıkladı.
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