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ABD, Suriye’yi fosfor bombalarıyla vurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 09.09.2018 20:25 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD’ye ait 2 F-15 uçağının Suriye’nin Deyr ez Zor bölgesini fosfor bombalarıyla vurduğunu belirtti.

ABD, Suriye’yi fosfor bombalarıyla vurdu

Rusya'nın Suriye'deki Ateşkes İzleme Merkezi Başkanı Korgeneral Vladimir Savçenko, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet F-15 uçağının dün Suriye’nin Deyr ez Zor bölgesini kullanımı yasak olan fosfor mühimmatlarıyla vurduğunu açıkladı.

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ABD Suriye Rusya Savunma Bakanlığı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
eğer gerçekten bu bombayı kullanmış ise kimyasal ve yasaklanması gereken bir bombadır. abd 'ye dur diyecek birileri yok demekki kahrolsun emperyalizm ve kahrolsun abd
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