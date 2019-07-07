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ABD Suriye'de Alman askeri istiyor

07.07.2019 19:46 | Son Güncelleme

Suriye’deki askeri birliğine destek arayışında olan ABD, IŞİD’e karşı koalisyonda yer alan Almanya’dan kara gücü desteği talep etti.

ABD Suriye'de Alman askeri istiyor

Berlin’den de bölgedeki misyonun süresinin uzatılabileceği sinyalleri geliyor.ABD, Almanya'nın Suriye'deki askeri varlığını artırmasını istiyor. Welt am Sonntag gazetesine açıklamalarda bulunan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Almanya'nın kara birliklerinin, kısmen bizim askerlerimizin yerine geçmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın ABD'nin bu çağrısına yanıtı gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Almanya'nın halihazırda bölgede sağladığı katkıya dikkat çekildi. Açıklamada, özellikle IŞİD karşıtı koalisyona yapılan katkının ve çabaların uluslararası arenada takdir gördüğü ifade edilerek, halihazırda partnerlerle koalisyonun akıbetine ve Almanya'nın rolüne ilişkin yapıcı diyalogların devam ettiği belirtildi. Ayrıca Federal Meclis tarafından bölgedeki Alman birlikleri için belirlenen görev süresinin 31 Ekim'de sona ereceği hatırlatılarak, olası bir uzatmanın bu sürenin bitiminde yeniden meclisin gündemine geleceği vurgulandı..

ABD Başkanı Donald Trump, 2018'in Aralık ayında Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan yaklaşık 2 bin Amerikan askerini çekme kararı aldığını açıklamıştı. Daha sonra özellikle Kürtlerin yoğunlukta olduğu bölgede istikrarı sağlamak üzere 400 kadar Amerikan askerinin bölgede kalmasının öngörüldüğü belirtilmiş, 80 ülkeden oluşan IŞİD'e karşı uluslarası koalisyonda yer alan partnerlerden Amerikan birliklerine destek arayışında olunduğu da dile getirilmişti.

Maas: Misyon önemini koruyor

Jeffrey geçen Cuma günü Berlin ziyareti esnasında, "Burada ve diğer koalisyon ortakları arasında işbirliğine hazır gönüllüler aradıklarını" söylemişti. Temmuz ayı içinde patnerlerden aldıkları yanıtları Başkan Trump'a ileteceklerini söyleyen Jeffrey, "Almanya'dan da net bir yanıt alacaklarını düşündüğünü" dile getirmişti. Sivil ve mali yardım beklentilerinin de olduğunu kaydeden Jeffrey, "Almanya'nın daha fazlasını sağlayabileceğini umuyoruz. Ben iyimserim. Bazı partnerler kara birlikleri gönderecektir" diye konuşmuştu.

Türkiye ile yaşanan gerilim sonrası İncirlik'ten çektiği askerlerini Ürdün'e taşıyan Almanya, şimdiye kadar uluslararası koalisyona dört adet Tornado keşif uçağı, bir adet tanker uçağı ve Irak askerlerine verdiği eğitim yoluyla katkıda bulundu. Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bitiş tarihi 31 Ekim olarak öngörülen görevin süresinin uzatılabileceğinin sinyallerini daha önce vermişti. Maas, "Bu misyon IŞİD'in yeraltında yeni oluşumlara gitmesinin önünü yerinde kesmek ve tepki gösterebilmek açısından hala zorunluluğunu koruyor" diye konuşmuştu.

DW,AFP / SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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