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'ABD, Suriye’de Çalışmalarına Devam Edecek'

16.11.2018 23:41 | Son Güncelleme

Amerika’nın desteklediği Suriye kuvvetleri IŞİD’i ülkenin güneydoğusundan çıkarmak için yeni bir operasyon yürütürken, Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey, ABD’nin Suriye’de çalışmalarına devam edeceğini söyledi

'ABD, Suriye’de Çalışmalarına Devam Edecek'

Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey, “Hedefimiz IŞİD’in kalıcı olarak bozguna uğratılması, Suriye’de Birleşmiş Milletler aracılığıyla halk tarafından yürütülen siyasi sürecin canlandırılarak geri dönülmez noktaya getirilmesi ve çatışmaların sona ermesi” diye konuştu.

Özel Temsilci Jeffrey, 2011’de çatışmaların başlamasından bu yana 400 binden fazla kişinin öldüğünü, 5 milyon kadar kadın, erkek ve çocuğun da ülkeden kaçtığını tahmin ettiklerini söyledi.

Uluslararası toplum insani krize yanıt vermeye çalışırken yetkililer kötüleşen koşullardan ve Suriyeliler’in evlerine geri dönememesinden Esat rejimini sorumlu tutuyor.

“ABD hükümeti mültecilere geri dönmeyin demiyor ya da hükümetlerin mültecilerin dönüşünü engellemesini, onları durdurmasını ya da cesaretlerini kırmasını istemiyor. Bizim duruşumuz mültecilerin bu kararı kendilerinin vermesi gerektiği yönünde. Bu karar gönüllü verilmesi gereken bir karar. Dönüşleri güvenli ve iyi koşullar altında olmalı. Bu kişiler kendilerini rejim kontrolu altına dönmek zorunda hisseden ve yolda açlık çeken bir grup insan haline gelmemeli” diyen Jeffrey, ‘Amerikan askerlerinin Suriye’den çekilmesiyle ilgili bir takvim var mı?’ diye sorulduğundaysa, IŞİD etkisiyle uzun dönemde mücadele etmenin zorluklarına dikkat çekti:

“IŞİD’i kalıcı olarak bozguna uğratmak sadece Fırat nehri kıyısında toplanan fabrika büyüklüğündeki IŞİD unsuru grupları ezmekle bitmiyor. Geride bıraktıkları birimlerle de mücadele etmek gerekiyor. Bu birimlerin Suriye’nin kuzey doğusunda aktif olduklarını gördük. IŞİD yerel güvenlik birlikleri oluşturuyor.”

Öte yandan gelecek yılın başında uzmanlar Avrupa kimyasal silah gözlemcileriyle birlikte yeni bir soruşturma başlatmaya hazırlanıyor. Soruşturmada 2014’ten itibaren Suriye’de düzenlenen ölümcül zehirli gaz saldırılarının sorumluları aranacak.

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