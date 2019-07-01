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ABD Suriye’de El Kaide’yi Hedef Aldı

01.07.2019 19:06 | Son Güncelleme

ABD ordusu, Suriye'nin kuzeyinde El Kaide'nin lider kadrosu ve eğitim merkezine operasyon düzenlediğini açıkladı

ABD Suriye’de El Kaide’yi Hedef Aldı

ABD ordusu, Suriye'nin kuzeyinde El Kaide'nin lider kadrosu ve eğitim merkezine operasyon düzenlediğini açıkladı.

Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM'dan yapılan açıklamada, Halep yakınlarındaki operasyonun Pazar günü düzenlendiği belirtildi.

Operasyonun hedefinin, Suriye dışında ABD vatandaşları, müttefikler ve masum sivillerin hayatını tehdit eden saldırıları planlamaktan sorumlu El Kaide üyeleri olduğu ifade edildi.

Merkezi Londra’da bulunan Suriye İnsan Hakları İzleme Kuruluşu, ABD operasyonunda El Kaide bağlantılı Hurras El Din (Din Koruyucuları) üyesi 8 kişinin öldüğünü açıkladı. Kuruluş, ölenler arasında iki Cezayirli, iki Tunuslu, bir Mısırlı ve bir Suriyeli komutanın olduğunu bildirdi.

Suriye’nin kuzeybatısı Esat rejimine karşı mücadele eden muhalif grupların kontrolu altında. Ancak bölgede cihatçı örgütler daha baskın. El Kaide de "Heyet Tahrir El Şam" adı altında Suriye’de faaliyet gösteriyor.

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