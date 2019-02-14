ABD Suriye’de Gözlem Gücü Kurulmasını Görüşüyor

ABD Savunma Bakan Vekili Pat Shanahan, Suriye’nin kuzeydoğusunda bir gözlem gücü kurulması konusunu Brüksel’de NATO Savunma Bakanları toplantısında gündeme getireceğini açıkladı.
Brüksel’e seyahati sırasında beraberindeki gazetecilerin sorularını yanıtlayan Shanahan, toplantıda Irak, Afganistan ve Suriye konularında değerlendirmelerini paylaşacağını belirterek, “Suriye’nin kuzeydoğusunda bir gözlem gücü kurulması potansiyeline ilişkin farklı bir fırsat var” dedi.
Shanahan, oluşturulması planlanan gözlem gücünün türü, kime ait olacağı ve nerede konuşlanacağıyla ilgili bir soruyu yanıtlarken, ABD Suriye’den çekildiğinde istikrar ve güvenliğin nasıl temin edileceği ve hangi kaynakların kullanılacağı noktasında görüşmelerin olduğunu söyledi.
Pat Shanahan sözlerine şöyle devam etti:
“Bu çabalara kim öncülük edecek? Şurası açık ki, kaynakları ve kabiliyetleriyle koalisyon bir seçenek. Değerlendirdiğimiz bir seçenek bu ve şu anda halen tartışılma aşamasında dolayısıyla sayı telaffuz etmek istemiyorum. (Doğal Kararlılık Operasyonu Komutanı) General LaCamera’yla görüşmek istememin nedenlerinden biri, ‘olması gereken destek düzeyleri nedir? Kabiliyetler nasıl doğru şekilde bir araya getirilmeli? Nerede konuşlandırılabilirler?’ sorularında zihninden geçenleri öğrenmekti. Bu konuları konuştuk. NATO toplantısındaki görüşmelerimde de bunlar bana yardımcı olacak.”
ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan bu gözlem noktalarının nerede kurulacağına ilişkin ayrıntı vermedi, sadece “Suriye’nin kuzeydoğusu diyelim” demekle yetindi.
Shanahan-Akar görüştü
Brüksel’deki toplantıda Türkiye’yi temsil eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bugün çeşitli ikili temaslarda bulundu ve bazı oturumlara katıldı.
Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Akar Amerikalı mevkidaşı Pat Shanahan’la da biraraya gelirken, görüşmede Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.
Akar, Shanahan'ın yanısıra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Michael Scaparrotti dahil çok sayıda ikili görüşme yaptı.
Milli Savunma Bakanı Akar, AA muhabirinin Yunan bakanla görüşmesine ilişkin bir sorusu üzerine, “Dost ve komşu iki ülke olarak sorunlarımıza barışçıl yollarla çözüm bulmak için çalışmalıyız” dedi.
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