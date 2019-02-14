ABD Suriye’de Gözlem Gücü Kurulmasını Görüşüyor

ABD Savunma Bakan Vekili Pat Shanahan, Suriye’nin kuzeydoğusunda bir gözlem gücü kurulması konusunu Brüksel’de NATO Savunma Bakanları toplantısında gündeme getireceğini açıkladı.

Brüksel’e seyahati sırasında beraberindeki gazetecilerin sorularını yanıtlayan Shanahan, toplantıda Irak, Afganistan ve Suriye konularında değerlendirmelerini paylaşacağını belirterek, “Suriye’nin kuzeydoğusunda bir gözlem gücü kurulması potansiyeline ilişkin farklı bir fırsat var” dedi.

Shanahan, oluşturulması planlanan gözlem gücünün türü, kime ait olacağı ve nerede konuşlanacağıyla ilgili bir soruyu yanıtlarken, ABD Suriye’den çekildiğinde istikrar ve güvenliğin nasıl temin edileceği ve hangi kaynakların kullanılacağı noktasında görüşmelerin olduğunu söyledi.

Pat Shanahan sözlerine şöyle devam etti:

“Bu çabalara kim öncülük edecek? Şurası açık ki, kaynakları ve kabiliyetleriyle koalisyon bir seçenek. Değerlendirdiğimiz bir seçenek bu ve şu anda halen tartışılma aşamasında dolayısıyla sayı telaffuz etmek istemiyorum. (Doğal Kararlılık Operasyonu Komutanı) General LaCamera’yla görüşmek istememin nedenlerinden biri, ‘olması gereken destek düzeyleri nedir? Kabiliyetler nasıl doğru şekilde bir araya getirilmeli? Nerede konuşlandırılabilirler?’ sorularında zihninden geçenleri öğrenmekti. Bu konuları konuştuk. NATO toplantısındaki görüşmelerimde de bunlar bana yardımcı olacak.”