ABD, Suriye’de İran destekli grupları vurdu

DEYRİZOR/ANKARA (AA) - ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri, Suriye’nin Deyrizor bölgesinde konuşlu İran destekli Hizbullah unsurlarına hava saldırısı düzenledi.

Koalisyon savaş uçakları, dün gece Suriye’nin doğusundaki Deyrizor ilinde, Beşşar Esed rejimine destek veren, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutasındaki terörist gruplara ait bazı unsurları vurdu.

Elbukemal ilçesinde Yeşil Bölge olarak bilinen yerde Hizbullah örgütüne ait 4 tank imha edilirken, bazı silahlı unsurlar etkisiz hale getirildi.

Koalisyon uçakları, İran destekli gruplar üzerindeki keşif uçuşlarını da yoğunlaştırdı.

AA, önceki gün ve dün, Deyrizor’u ikiye bölen Fırat Nehri’nin batısında konuşlu İran ve Esed güçleri ile doğusundaki ABD ve YPG/PKK unsurlarının askeri tahkimat yaptıklarına ilişkin haberler yayınlamıştı.

İran ordusu, ana karargah ve bazı askeri noktalardaki grupların bir bölümünü ilçe merkezlerine sivil görünümle yerleştirirken, kırsaldaki gruplara ise takviye unsurlar getirmişti. ABD de çoklu roketatarlar ve Haseke’den getirdiği takviye güçlerle YPG/PKK işgalindeki petrol ve doğal gaz sahalarında tahkimat yapmıştı.