ABD Suriye’de Üst Düzey El Kaide Liderini Öldürdü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye’de ABD’ye ait silahlı insansız hava aracıyla düzenlenen operasyonda üst düzey bir El Kaide liderinin öldürüldüğünü açıkladı.

Operasyon, Suriye’nin güneyinde IŞİD’e karşı savaşan ABD öncülüğündeki koalisyonun kullandığı bir üsse saldırının iki gün sonrasında yapıldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Ordu Binbaşı John Rigsbee yaptığı açıklamada, Suriye’nin kuzeybatısında Cuma günü ABD tarafından düzenlenen hava operasyonunda üst düzey El Kaide lideri Abdülhamid el Matar’ın öldürüldüğünü bildirdi.

Rigsbee, operasyonun MQ-9 tipi drone’la yapıldığını ve bilinen bir sivil can kaybının olmadığını belirtti.

CENTCOM sözcüsü, “Bu El Kaide üst düzey liderinin ortadan kaldırılması, terör örgütünün küresel çapta yeni saldırılar planlamama ve hayata geçirme kabiliyetini sekteye uğratacak” dedi.

ABD ordusu Eylül ayı sonunda da Suriye’de kuzeybatıdaki İdlib bölgesi yakınlarında düzenlediği hava operasyonunda diğer bir üst düzey El Kaide komutanı Salim Ebu Ahmed’i öldürmüştü. CENTCOM’a göre, Ahmed örgütün bölgesel arası saldırılarının planlaması, fonlanması ve onayından sorumluydu.

Rigsbee, “El Kaide Amerika ve müttefiklerimize tehdit oluşturmaya devam ediyor. El Kaide, Suriye’yi yeniden toparlanma, dış bağlantılarla koordine olma ve dış operasyonları planlamada barınak olarak kullanıyor” ifadesini kullandı.

Suriye’deki devam eden savaş, yabancı ordular, milisler ve cihatçıları da içeren karmaşık bir savaş alanı yarattı. Savaş, 2011’den bu yana yarım milyon civarında kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

