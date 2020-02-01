ABD, Suriye'deki en büyük iki üssünü genişletiyor

HASEKE/İSTANBUL (AA) - MOHAMAD MİSTO - Suriye'nin kuzeydoğusuna haftalardır lojistik ve askeri ekipmanlar gönderen ABD güçleri, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgede bulunan en büyük iki üssünü genişletmeye başladı.

Suriye'de petrol sahalarında varlığını sürdüren ABD güçleri, yakın zamanda terör örgütü YPG/PKK işgalindeki alanlara Irak üzerinden lojistik ve askeri ekipmanlar sevk etmişti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD ordusu, Deyrizor ve Haseke illerinde bulunan en büyük iki üssünü genişletmek için harekete geçti.

ABD'nin Suriye'deki en büyük üssü Deyrizor Ömer petrol sahasında yer alırken, ikinci en büyük üssü Tel Beyder ise Haseke'nin kuzeybatısında bulunuyor.

Ömer sahasındaki üs genişletme kapsamında çok sayıda iş makinesi, üssün yanındaki alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Tel Beyder'deki çalışmalar kapsamında ise ABD güçleri, ilk olarak üssünün yanındaki araziyi satın aldı.

- ABD'nin üs genişletme çalışmaları, YPG/PKK'nın yardımıyla başladı

İnşaat malzemeleri ve araçları taşıyan çok sayıda kamyon, yakın zamanda üsse girerek çalışmalara başladı.