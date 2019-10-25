ABD Suriye’deki Petrol Sahalarında Askeri Varlığını Arttıracak

Perşembe günü Beyaz Saray’da aralarında Cumhuriyetçi Lindsey Graham’in de olduğu bir grup senatöre ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mike Milley brifing vermiş, toplantı çıkışında Graham Pentagon’un Suriye konusunda bir plan hazırladığını söylemişti.

Perşembe günü ABD basınında yer alan ve Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırılan haberlerde Pentagon’un Suriye’de SDG denetimindeki petrol sahalarını ve bu bölge yakınlarında görev yapan ABD askerlerini korumak amacıyla tank veya daha hafif zırhlı aracın yanı sıra asker konuşlandırabileceği belirtilmişti.

Esper: “Atacağımız adımlara mekanize güçler de dahil”

Mark Esper, “IŞİD’in petrol sahalarına erişmesini engellemek için Deyr Ez Zor’daki pozisyonumuzu güçlendirici bazı adımlar atıyoruz. Bu, bazı mekanize güçleri de içerecek” dedi. Mekanize güçler, tanklar ve daha hafif zırhlı araçları kapsayan askeri donanım unsurları.

Mark Esper, asker sayısına ilişkin ayrıntı vermedi, ABD’nin bölgede daha az varlık göstereceğini söylemekle yetindi. ABD Savunma Bakanı bu bölgedeki ABD askerlerinin sayısına ilişkin bir rakam da vermedi.

Suriye’nin doğusunun önemli bir bölümü Suriye Demokratik Güçleri’nin elinde. Bu bölge içinde Suriye’nin petrol sahalarının büyük bir kısmı bulunuyor. Bu da Şam’ı önemli bir kaynağın denetiminden yoksun bırakıyor, Kürtler'e de önemli bir koz vermiş oluyor.

Deyr Ez Zor’daki petrol sahaları SDG için önemli gelir kaynağı

Suriye Demokratik Güçleri için bu petrol sahaları IŞİD’den geri alındığından bu yana önemli bir gelir kaynağı. Bu petrol sahaları, petrolü çoğunlukla Suriye hükümetine satan Suriye Demokratik Güçleri’nin özerk yönetimini de finanse eden bir kaynak.