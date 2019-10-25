ABD Suriye’deki Petrol Sahalarında Askeri Varlığını Arttıracak

Pentagon Suriye’nin doğusunda Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) denetimindeki petrol sahalarının korunması amacıyla asker ve zırhlı araç göndermeyi planlıyor. ABD Savunma Bakanı Mark Esper IŞİD’in petrole erişiminin engellemeyi amaçladıklarını belirtti.
Perşembe günü ABD basınında yer alan ve Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırılan haberlerde Pentagon’un Suriye’de SDG denetimindeki petrol sahalarını ve bu bölge yakınlarında görev yapan ABD askerlerini korumak amacıyla tank veya daha hafif zırhlı aracın yanı sıra asker konuşlandırabileceği belirtilmişti.
Perşembe günü Beyaz Saray’da aralarında Cumhuriyetçi Lindsey Graham’in de olduğu bir grup senatöre ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mike Milley brifing vermiş, toplantı çıkışında Graham Pentagon’un Suriye konusunda bir plan hazırladığını söylemişti.
Pentagon’un Suriye planı NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından Brüksel’de basın toplantısı düzenleyen ABD Savunma Bakanı Mark Esper’a soruldu. Esper, ABD olarak Suriye’de IŞİD’in petrole erişiminin engellenmesini amaçladıklarını, aksi takdirde örgütün yeniden yapılanmak için gereken kaynağa sahip olabileceğini söyledi.
Esper: “Atacağımız adımlara mekanize güçler de dahil”
Mark Esper, “IŞİD’in petrol sahalarına erişmesini engellemek için Deyr Ez Zor’daki pozisyonumuzu güçlendirici bazı adımlar atıyoruz. Bu, bazı mekanize güçleri de içerecek” dedi. Mekanize güçler, tanklar ve daha hafif zırhlı araçları kapsayan askeri donanım unsurları.
Mark Esper, asker sayısına ilişkin ayrıntı vermedi, ABD’nin bölgede daha az varlık göstereceğini söylemekle yetindi. ABD Savunma Bakanı bu bölgedeki ABD askerlerinin sayısına ilişkin bir rakam da vermedi.
Suriye’nin doğusunun önemli bir bölümü Suriye Demokratik Güçleri’nin elinde. Bu bölge içinde Suriye’nin petrol sahalarının büyük bir kısmı bulunuyor. Bu da Şam’ı önemli bir kaynağın denetiminden yoksun bırakıyor, Kürtler'e de önemli bir koz vermiş oluyor.
Deyr Ez Zor’daki petrol sahaları SDG için önemli gelir kaynağı
Suriye Demokratik Güçleri için bu petrol sahaları IŞİD’den geri alındığından bu yana önemli bir gelir kaynağı. Bu petrol sahaları, petrolü çoğunlukla Suriye hükümetine satan Suriye Demokratik Güçleri’nin özerk yönetimini de finanse eden bir kaynak.
ABD’nin Suriye’deki petrol sahalarını korumak için değerlendirilen bu planı hayata geçireceğinin kesinleşmesi halinde, bölgede Rusya ve Suriye rejimine karşı ABD’nin ateş gücünde önemli bir artışın sağlanmış olacağı yorumları yapılıyor.
ABD’nin bu bölgede sahada önemli düzeyde göstereceği askeri varlığın özellikle petrol sahası bölgelerinde IŞİD militanlarının yanı sıra Suriye’de faaliyet gösteren Rusya ya da İran destekli güçlerden gelebilecek olası saldırılara karşı da savunulması gerekiyor.
Başkan Trump’ın kısmi çekilme kararının yol açtığı boşluğu sahada Rusya doldurmaya başlamış durumda. ABD’li yetkililer Suriye’de İran destekli güçlerin de kaostan faydalanabileceğinden endişeleniyor.
Rus yetkili: “ABD’den gelen farklı sinyallerden endişeliyiz”
Moskova’dan ABD’nin Suriye’deki askeri varlığı konusunda açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Suriye’deki ABD askerlerinin varlığının Şam’ın izni dahilinde olmadığı için meşru olmadığını söyledi. Rus yetkili, Moskova’nın Washington’dan Suriye konusundaki plan ve niyetlerine ilişkin sürekli değişen sinyallerden de endişe duyduğunu belirtti.
Ryabkov, ABD’nin petrol sahaları yakınlarındaki askerlerini Şam üzerinde baskı uygulamayı sürdürmek için kullanabileceği iddiasında bulundu.
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