`ABD Suriye’deki Petrol Sahalarını Korumak İçin Asker Bırakabilir’

Suriye’deki ABD askerleri Başkan Trump’ın kararı doğrultusunda çekilme sürecini başlattı. Savunma Bakanlığı yetkilileri büyük bir konvoyun Irak’ın batısına geçtiğini açıkladı. Amerika’nın Suriye’de petrol sahalarını korumak için yaklaşık 200 askeri çekmeyebileceği belirtiliyor. Başkan Donald Trump’ın bu ay başında Suriye’den ABD askerlerini çekme kararı kendi partisi dahil olmak üzere ABD Kongresi’nin sert tepkisiyle karşı karşıya kalmıştı. New York Times gazetesi, Başkan Trump’ın Suriye’de Esat rejimi birliklerinin ve Rusya’nın petrol sahalarına doğru ilerlemesini önlemek ve IŞİD’le bu kapsamda mücadeleyi devam ettirmek için Suriye’de yaklaşık 200 askerin bırakılması seçeneğini değerlendirdiğini yazmıştı. ABD Savunma Bakanı Mark Esper da Suriye’den çekilme sürecine ilişkin Afganistan ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken “Suriye’nin kuzeydoğusundaki kasabalarda petrol sahalarının yakınlarında askerlerimiz var. Bu askerler şu anki çekilme aşamasında yer almıyor.” dedi. Mark Esper, “Amaç özellikle petrol gelirine bu geliri kendi kötü niyetli faaliyetleri için isteyebilecek IŞİD’in ve diğer grupların erişimini engellemek” şeklinde konuştu.

ABD Savunma Bakanı Suriye Demokratik Güçleri ile birlikte görev yapan bir grup ABD askerinin Suriye’de kalması konusunda istişarelerin yapıldığını doğruladı ancak bu konuda henüz bir kararın alınmadığını belirtti. New York Times gazetesi konuyla ilgili haberinde Pentagon’un CENTCOM’dan farklı seçeneklerle ilgili çalışma yapmasını talep ettiği ve askeri yetkililerin de Başkan Trump’ı bu hafta içinde konuyla ilgili bilgilendireceklerini yazmış, Trump’ın bu seçeneğe sıcak baktığı belirtilmişti. Savunma Bakanı Mark Esper da henüz Başkan’a söz konusu planı sunmadığını ancak Pentagon’un görevinin farklı seçenekleri incelemek olduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump hafta sonu paylaştığı bir Twitter mesajında “Suriye’deki petrol sahalarını güven altına aldık” demiş ancak başka ayrıntı vermemişti. ABD askerlerini taşıyan büyük bir konvoy Suriye sınırından Irak’a geçti Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye’den çekilme sürecinde ABD askerlerinden oluşan konvoyun Irak’ın batısına geçtiğini açıkladı. Reuters’ın haberine göre de, ABD askerlerini taşıyan en az 100 araçlık konvoyun Suriye’nin kuzeydoğusundan Irak’a geçti.

Reuters ABD askerlerini taşıyan zırhlı araçların Sahela sınır kapısından Irak’ın kuzeyindeki Dohuk kentine geçerkenki görüntülerini yayınladı. Reuters’a konuşan bir Iraklı Kürt güvenlik kaynağına göre, ağır ekipman taşıyan yaklaşık 30 araç ve Hummer sınırı geçti. ABD’nin Suriye’nin kuzeyinden çekilme sürecinin haftalar sürmesi ve yaklaşık 1000 Amerikan askerinin IŞİD’e karşı mücadelede Irak’ın savunmasına yardımcı olmak için Irak’ın batısına konuşlanması bekleniyor. Savunma Bakanı Mark Esper, Irak’tan Suriye’ye yönelik terör operasyonlarının düzenlenebileceğinin de mesajını verdi, NATO müttefikleriyle müzakereler yapılacağını söyledi. Savunma Bakanı Amerikan güçlerinin Suriye’ye dönmesi durumunda Amerikan uçaklarınca korunacaklarını da kaydetti. Irak’ta 5 binden fazla ABD askeri bulunuyor. SDF: ‘Resulayn’dan Çekildik’ Suriye Demokratik Güçleri ise bütün savaşçılarını Resulayn’dan çektiğini açıkladı. SDF sözcüsü Kino Gabriel, kentte savaşçılarının kalmadığını kaydetti. Reuters’a bilgi veren Türk güvenlik kaynakları, YPG güçlerinin, planlanan güvenli bölgenin güneyinde bulunan El Haseke’ye doğru ilerlediğini ve yaklaşık 125 aracın ayrıldığını belirtti.