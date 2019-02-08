ABD Suriye'den Çekilme SürecindeTürkiye'yle Ortak Çalışacak

YPG'yi Türkiye için "hayati" bir tehdit olarak niteleyen Duran, “ABD tarafında kaotik bir hava var, Başkan Trump çok net bir karar aldı ve Türkiye’yle çalışma isteği içerisinde. Fakat bu genel stratejik kararın altta formüle edilmesi ve Türkiyeye bir planla gelinmesi gerekiyor. Bu konuda bir gecikme olduğu bir kafa dağınıklığı ve kurumlararası bir anlaşmazlık olduğunu görüyorum henüz ortaya bir plan gelmiş değil. Ve bundan da önemlisi YPG’nin korunmasıyla ilgili fazlaca bir hassasiyet var. Bir tür sanki Trump karşıtlarının da birleştiği, Türkiye’ye karşı sunmaya başladığı bir meseleye dönüştü ama YPG konusunda biz nereden nereye geldik konusu çok hızlıca atlanıyor, YPG’nın PKK’nın kolu olması itibariyle, bir terör örgütü olduğu çok hızlı bir şekilde geçiliyor. Ve DEAŞ’la savaşta sadece YPG’nin tercih edilmiş olmasının Amerika gibi bir süper gücün sanki yapabileceği tek seçenek olduğu fikri de çok hoş bir fikir değil. Dolayısıyla meselede beraber çalışmaya devam ederek, Münbiç’in öncelikle söz verildiği gibi Türkiye’ye terkedilmesi ya da YPG’den temizlenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu aradaki güven ilişkisini tamir edecek bir şeydir ve geleceğe yönelik de olumlu bir adım olacaktır. Amerika Suriye’yi terk ediyor olabilir ama Suriye’nin geleceğinin belirlenmesinde Amerika tümüyle dışarıda olmayacak. Dolayısıyla burada Türkiye’yle beraber çalışmaya da ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Bu bir fırsat. Amerikalı yetkililerin bunu kaçırmayacağını düşünüyorum” dedi.

Duran, ortak görev gücüyle ilgili çekincelerini de; “Ortak görev gücü eğer somut çıktılar verecekse, başta Münbiç’te verilen sözler önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleşecekse çok olumlu bir katkı sağlar. Hayır Haziran 2018’de anlaşıldığı üzere ortaya konulan Münbiç yol haritasını biraz daha uzatmak için bir bahane olarak kullanılacaksa bu aradaki güven sorununu daha da büyütücü ve kamuoyunda daha negatif duygular oluşturacaktır” sözleriyle ifade etti.

ABD-Türkiye Savunma ve Stratejik Ortaklık" başlıklı paneldeyse Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, ABD’nin, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına karşı çıkmasının nedeninin politik kaygılar olduğunu savundu.

S-400 hava savunma sisteminin F-35 savaş uçaklarına ait yazılımsal bilgileri ele geçireceği yönündeki iddialara katılmayan Tüfekçi, Türkiye’nin söz konusu sistemleri, kendi yazılımını yükleyerek kullanacağını belirtti: “Türkiye hava sahasını savunmak için bir hava savunma sistemine ihtiyacı var bu anlamda ihtiyacını karşılamak üzere 10 yılı aşkın süredir değişik ülkelerle yapılan tartışmalar var. Bunlar arasında şu anda geldiğimiz nokta herkesin katkısıyla gelinen bir nokta. Yani Türkiye sadece ‘kendi başına, ben kimseyi dinlemiyorum ve bunu yapacağım’ pozisyonunda değil, Türkiye hem Amerika’yla hem Rusya’yla hem NATO ve diğer ülkelerle de ki bizim Avrupa’da hava savunma sistemlerinde işbirliğimiz var, Türkiye’nin barış için, kendini savunmak için, elde etmek istediği bir kabiliyet, milli olarak da biz bu sistemleri geliştiriyoruz zaten, ama daha kısa vadede bu kabiliyetin elimizde olması ve şu anda yaşanan kaos ortamında Türkiye’ye karşı olabilecek bir tehdidi savuşturmak üzere Türkiye de bunu almak zorunda” diye konuşan Tüfekçi, “Amerika’nın kaygıları teknik anlamda çok yere basmıyor” dedi.