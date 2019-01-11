HABER

ABD Suriye'den ekipman çekmeye başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 05:03 | Son Güncelleme

Pentagon'dan bir yetkili: - "Bazı ekipmanları Suriye'den çekmeye başladığımızı teyit ediyorum"

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığınca (Pentagon), Suriye'deki ekipmanın bazılarının çekilmesine başlandığı belirtildi.

AA muhabirine açıklama yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, "Bazı ekipmanları Suriye'den çekmeye başladığımızı teyit ediyorum." dedi.

Söz konusu yetkili, operasyonel kaygılardan dolayı çekilen ekipmanın ne olduğu veya hangi bölgelerden alınıp nakline başlandığına dair detay vermekten kaçındı.

Amerikan CNN televizyonu ise ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), çekilme operasyonunda kullanılacak gemi ve uçakları belirlediğini iddia etti.

Çekilme süreci ABD Başkanı Donald Trump'ın 19 Aralık 2018'de aldığı karar sonrasında başlamıştı.

Trump'ın bu kararı Jim Mattis'in Savunma Bakanlığı görevinden istifa etmesine yol açmıştı.

Mattis, 1 Ocak'ta görevinden ayrılmadan birkaç gün önce ABD ordusuna çekilme sürecinin başlatılması talimatını vermişti.

PARTNERÖnce çırılçıplak denize girdi sonra da...Önce çırılçıplak denize girdi sonra da...
Lodos, gece saatlerinde de etkisini gösteriyor (Ek fotoğraf ve görüntülerle)Lodos, gece saatlerinde de etkisini gösteriyor (Ek fotoğraf ve görüntülerle)
İstanbul’da lodos etkili oluyorİstanbul’da lodos etkili oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Pentagon Suriye

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

'Bilal Erdoğan'ın adı İBB Başkanlığı için geçiyor'

'Bilal Erdoğan'ın adı İBB Başkanlığı için geçiyor'

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dikkat! İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi

Dikkat! İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi

İzmit'te motosiklet kazası nişanlı çifti ayırdı

İzmit'te motosiklet kazası nişanlı çifti ayırdı

İstanbul’da lodos etkili oluyor

İstanbul’da lodos etkili oluyor

İhraç kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

İhraç kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!

Muharrem İnce'den Binali Yıldırım'ın sözlerine gönderme: Ruh sağlığı yasa önerisi bir an önce yasalaşmalı

İnce'den Binali Yıldırım yorumu: Ruh sağlığı incelenmeli

Marmara'yı lodos vurdu

Marmara'yı lodos vurdu! Dalgalar 6 metreyi aştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.