'ABD Suriye’nin Kuzey Doğusundan Çekilmeyi Tamamladı'

Esper, Avrupalı müttefiklerin Suriye’deki askeri varlıklarını arttırması halinde Suriye’deki ABD askeri sayısını daha da azaltma olasılığını da devre dışı bırakmadı.

Esper, bu sayının bölgedeki duruma bakılarak değişebileceğini de ekledi.

O tarihten bu yana Suriye’deki ABD askerleri yüzde 40 oranında azaltılarak bin civarına indirilmişti.

Başkan Donald Trump, Ekim ayında Türkiye’nin Suriye’nin kuzey doğusundaki operasyonuna başlayacağını bildirmesinin ardından bölgeden asker çekeceğini açıklamıştı. Ancak Kongre’den bu durumun Türkiye’nin Kürtler’e yönelik operasyonunu kolaylaştıracağı gerekçesiyle karşı sesler çıkmıştı.

Savunma Bakanı Mike Esper, ABD Suriye’nin kuzey doğusundan asker çekmeyi tamamladığını açıkladı. Böylece ABD’nin daha istikrarlı bölgelerinde toplam yaklaşık 600 askeri kaldı.

Trump Suriye’den asker çekme planını Kongre’de aralarında önemli Cumhuriyetçiler’in de olduğu muhalefet nedeniyle yumuşatmıştı. Kongre’den yükselen seslerin gerekçesi ABD’nin Suriye’den asker çekmesinin Türkiye’nin Suriye’de uzun süredir Kürtler’e yönelik müdahalesini kolaylaştıracağı. Suriye’nin kuzey doğusundaki Kürt milisler ABD’nin IŞİD’le mücadelede bölgedeki en önemli müttefiki konumundaydı.

Trump, “Petrol bizim elimizde ve IŞİD’i harekete geçiren de petrol” açıklamasını yaptı.

Londra’da yapılan NATO zirvesinden dönen Esper “Koalisyon yine konuşuyor. Bazı müttefiklerin asker göndermeye gönüllü olduğunu görebiliriz. Bir NATO ülkesinin 50 asker vermeye karar vermesi halinde ben 50 askerimi çekebilirim” ifadelerini kullandı.

NATO’daki diplomatlar 1952’den beri ittifakın üyesi ve Ortadoğu’daki kritik bir müttefik olan Türkiye’nin ABD’nin desteklediği YPG’ye karşı düzenlediği operasyon ve Rus hava savunma sistemi S-400 satın alarak git gide daha başına buyruk hareket etmesinden şikayet ediyor.

Washington S-400 sisteminin NATO hava savunma sistemiyle uyumsuz olduğunu ve F-35 savaşçı jetleri için tehdit oluşturduğunu söylüyor. ABD, Temmuz ayında Türkiye’yi F-35 programından çıkartacağını açıklamıştı. ABD’nin Türkiye’ye CAATSA olarak bilinen ve Rus savunma sistemiyle iş yapan ülkelere yaptırım uygulanmasını öngören yasa kapsamında yaptırım getirmesi de gündemde.

Başkan Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Londra’daki NATO zirvesi kapsamında yapılan ikili görüşmenin ardından Esper Ankara’nın henüz S-400’ler konusunda bir şey yapmadığını söyledi.

Zirvede Erdoğan, NATO’nun Baltık ülkeleri ve Polonya için savunma planını engelleme tehdidindense geri adım attı. Erdoğan YPG’nin NATO üyeleri tarafından terör örgütü olarak kabul edilmediği sürece planı veto edeceği tehdidinde bulunuyordu.

Esper, Türkiye’nin bu tutumundan geri adı atmasıyla ilgili “bence bu olumlu bir adım” yorumunu yaptı.

Türkiye için “Onlar ilk günden bu yana, onlarca yıldır NATO’nun değerli bir parçası” yorumunu yaptı ve “Onları aramızda tutmaya devam edeceğiz” dedi.

