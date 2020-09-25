ABD Suriye'ye 720 Milyon Dolarlık İnsani Yardım Aktaracak

Amerika, Suriye’ye 720 milyon dolardan fazla insani yardım yapacak. Benzer şekilde Afrika’da Sahra bölgesi ülkerine yaklaşık 152 milyon dolar, Güney Sudan’a da 108 milyon dolar civarında yardım yapılacak.

Yapılacak yardımlarla ilgili açıklamayı ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun, New York’ta BM Genel Kurulu kapsamında katıldığı bir toplantıda yaptı. Biegun, Suriye için yapılacak yardımın Suriye'de ve civar ülkelerde zor durumda olan Suriye halkına yönelik olacağını dile getirdi.

Aynı toplantıda USAID Yöneticisi John Barsa da ABD’nin, Güney Sudan’daki insani krizle mücadele için yaklaşık 108 milyon dolarlık bir yardımda bulunacağını açıkladı.

Barsa, ABD’nin ayrıca Nijer, Mali, Burkina Faso ve Moritanya’ya da Sahra bölgesindeki sorunlar nedeniyle, 152 milyon dolara yakın bir yardım aktaracağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Biegun, son yapılacak yardımlarla birlikte ABD’nin, Suriye’ye toplam yardım miktarının 12 milyar doları aşacağını belirtti.

ABD yönetimi Temmuz ayında aldığı bir kararla Suriye Lideri Beşar Esad’a giden fonlara yönelik yeni bir ambargoyu yürürlüğe sokmuştu.

