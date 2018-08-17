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ABD Suriye'ye ayırdığı 230 milyon dolarlık fonu durdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 22:35 | Son Güncelleme

Suriye'de DEAŞ'tan kurtarılan ve terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol ettiği alanlarda istikrarın sağlanması için vadedilen 230 milyon dolarlık fon başka bölgelere aktarılacak

WASHINGTON (AA) - ABD yönetiminin, Suriye'de istikrarın sağlanması için vermeyi daha önce vadettiği 230 milyon dolarlık fonu başka bölgelerde kullanma kararı aldığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yaptığı yazılı açıklamada Suriye'deki fonların kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nauert, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından Beyaz Saray ile koordinasyon halinde alınan son karar gereği, Suriye'de DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerde yeniden istikrarın sağlanması için daha önce verilmesi vadedilen 230 milyon dolarlık fonun başka bölgelere aktarılacağını açıkladı.

Sözcü Nauert, "Bu kaynak, ABD'nin diğer dış politika önceliklerine harcanacaktır." ifadesini kullanırken, kararın Beyaz Saray, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı arasında ortak bir şekilde alındığına işaret etti.

- Suudi Arabistan ve BAE'ye dikkat çekti

Nauert, DEAŞ karşıtı koalisyon ortaklarından nisan ayından bu yana yaklaşık 300 milyon dolarlık yeni katkı sağlandığını, bu noktada Suudi Arabistan'ın 100 milyon, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de (BAE) 50 milyon dolarlık katkısının önemli olduğunu söyledi.

Sözcü, bununla birlikte ABD'nin Suriye'deki önceliklerinin değişmediğini, DEAŞ'ın tamamen ortadan kaldırılması amacına bağlı olduklarını kaydetti.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığında yapılan ve Nauert'in yanı sıra ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ile ABD Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu'dan Sorumlu Müsteşar Vekili David Satterfield'ın katıldığı bir telekonferans gerçekleştirildi.

Söz konusu toplantıda Suriye'deki süreci değerlendiren McGurk, ABD'nin DEAŞ'la mücadeleye öncülük yapmaya devam edeceğini ve bu kapsamda tüm koalisyon üyesi ülkelerle yakın iş birliği içinde olduklarını aktardı.

Mart ayı sonunda ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dışişleri Bakanlığına, Suriye'de ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun desteğiyle terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol ettiği alanların yeniden inşası için ayrılan 200 milyon dolardan fazla yardımı dondurma talimatı verdiği bildirilmişti.

Söz konusu ek fon sözü, eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson tarafından şubat ayında Kuveyt'te yapılan DEAŞ karşıtı koalisyon toplantısı sırasında verilmişti.

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ABD ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye

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