ABD, Suudi Arabistan'a Yemen'de verdiği askeri desteği sonlandırdı

ABD Başkanı Biden, başkan olduktan sonraki ilk ziyaretini gerçekleştirdiği Dışişleri Bakanlığı'nda ABD'nin diplomasi yaklaşımına ilişkin bir konuşma yaptı.

"Amerika geri döndü, diplomasi geri döndü" mesajı veren Biden, yönetiminin her alanda diplomatik kurumları daha fazla kullanacağını ve uluslararası ittifak ilişkilerini önemsediklerini belirtti.

Biden, Yemen'deki durumu öncelediklerini vurgulayarak, ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiğini ve ilgili silah satışlarını durdurduğunu açıkladı.

ALMANYA'DAN ASKER ÇEKME SÜRECİ ASKIYA ALINDI

Savunma Bakanlığı'nın ABD'nin küresel askeri varlığını da gözden geçirdiğini kaydeden Biden, bu süreçte Almanya'dan asker çekilme sürecini askıya aldığını bildirdi. (AA)

