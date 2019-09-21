ABD Suudi Arabistan ve BAE’ye Asker Gönderiyor

Dunford, “(Dışişleri) Bakan (Mike) Pompeo daha yeni (Suudi Arabistan’dan) döndü. Suudiler, (askeri) kabiliyetlerinin geliştirilmesi talebinde bulundu. Hangi spesifik birliklerin gönderileceğini henüz karara bağlamadık ama seçilenler ülkelerin hava savunma kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak” dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford da, asker gönderme konusunda ayrıntıların bu haftasonunda görüşüleceğini ve gelecek hafta açıklanacağını söyledi.

Esper, ABD’nin Suudi Arabistan ve BAE’nin hava ve füze savunma sistemlerini geliştirme taleplerine yanıt olarak bu adımı atma kararı aldığını kaydetti.

Bu ana kadar İran’a doğrudan bir askeri adımdan kaçınan Başkan Trump dün İran Merkez Bankası’na karşı yeni yaptırımlar açıklamıştı. Amerikan yönetimi Taphran üzerindeki ekonomik baskıyı arttırmaya çalışıyor.

Trump dün Avustralya Başbakanı Scott Morrison’la Beyaz Saray’da düzenlediği ortak basın toplantısında, “Bence yaptırımlar işe yarıyor. Askeri (seçenek) de işler ama bu, kazanmanın çok sert bir şekli olur” diye konuşmuştu. Trump, şu an için petrol tesislerine saldırılara askeri bir yanıt planlamadığını belirtmiş, “Güçlü insan yaklaşımı, güç göstermek biraz itidalli olmakla olur” demişti. Bununla birlikte Trump, “İran, eğer yanlış bir davranış sergilerlerse günlerinin sayılı olacağını biliyor” ifadesini kullanmıştı.

Trump yönetimi, Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine saldırılara yanıt olarak atılabilecek adımları değerlendiriyor. Bunlar arasında İran ekonomisini daha da zayıflatacak tedbirler, Ortadoğu’ya daha fazla Amerikan askerinin gönderilmesi ve hedefe odaklı askeri operasyonlar gibi adımlar bulunuyor.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’se önceki gün yaptığı açıklamada, ABD ya da Suudi Arabistan’dan ülkesine karşı herhangi bir saldırının “topyekün savaşa” neden olacağı uyarısında bulunmuştu.

