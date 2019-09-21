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ABD Suudi Arabistan ve BAE’ye Asker Gönderiyor

21.09.2019 18:26 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, ABD’nin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ilave askeri güç ve savunma ekipmanı göndereceğini açıkladı

ABD Suudi Arabistan ve BAE’ye Asker Gönderiyor

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, ABD’nin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ilave askeri güç ve savunma ekipmanı göndereceğini açıkladı.

Açıklama, Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine geçen haftasonu düzenlenen saldırıların ertesinde geldi. Amerikalı yetkililer, saldırıdan İran’ı sorumlu tutuyor, Tahran’sa bu suçlamayı reddediyor.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper Pentagon’da düzenlediği basın brifinginde, Başkan Donald Trump’ın bölgeye ilave Amerikan güçlerinin savunma amaçlı olarak konuşlandırılmasına onay verdiğini belirtti.

Esper, ABD’nin Suudi Arabistan ve BAE’nin hava ve füze savunma sistemlerini geliştirme taleplerine yanıt olarak bu adımı atma kararı aldığını kaydetti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford da, asker gönderme konusunda ayrıntıların bu haftasonunda görüşüleceğini ve gelecek hafta açıklanacağını söyledi.

Dunford, “(Dışişleri) Bakan (Mike) Pompeo daha yeni (Suudi Arabistan’dan) döndü. Suudiler, (askeri) kabiliyetlerinin geliştirilmesi talebinde bulundu. Hangi spesifik birliklerin gönderileceğini henüz karara bağlamadık ama seçilenler ülkelerin hava savunma kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak” dedi.

Bu ana kadar İran’a doğrudan bir askeri adımdan kaçınan Başkan Trump dün İran Merkez Bankası’na karşı yeni yaptırımlar açıklamıştı. Amerikan yönetimi Taphran üzerindeki ekonomik baskıyı arttırmaya çalışıyor.

Trump dün Avustralya Başbakanı Scott Morrison’la Beyaz Saray’da düzenlediği ortak basın toplantısında, “Bence yaptırımlar işe yarıyor. Askeri (seçenek) de işler ama bu, kazanmanın çok sert bir şekli olur” diye konuşmuştu. Trump, şu an için petrol tesislerine saldırılara askeri bir yanıt planlamadığını belirtmiş, “Güçlü insan yaklaşımı, güç göstermek biraz itidalli olmakla olur” demişti. Bununla birlikte Trump, “İran, eğer yanlış bir davranış sergilerlerse günlerinin sayılı olacağını biliyor” ifadesini kullanmıştı.

Trump yönetimi, Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine saldırılara yanıt olarak atılabilecek adımları değerlendiriyor. Bunlar arasında İran ekonomisini daha da zayıflatacak tedbirler, Ortadoğu’ya daha fazla Amerikan askerinin gönderilmesi ve hedefe odaklı askeri operasyonlar gibi adımlar bulunuyor.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’se önceki gün yaptığı açıklamada, ABD ya da Suudi Arabistan’dan ülkesine karşı herhangi bir saldırının “topyekün savaşa” neden olacağı uyarısında bulunmuştu.

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