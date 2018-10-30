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"ABD, Suudi Arabistan'a Katar ve Yemen konusunda baskı uyguluyor" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 05:46 | Son Güncelleme

Bloomberg, ABD'nin Suudi Arabistan'a Katar krizi ve Yemen'deki iç savaşı çözüme kavuşturma konusunda baskı yaptığını ileri sürdü

ABD'nin Suudi Arabistan'a Katar'a yönelik tecriti hafifletmesi ve Yemen'deki savaş konusunda baskıyı artırdığı iddia edildi.

ABD'li basın kuruluşu Bloomberg'in adını açıklamadığı üç yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD son günlerde gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle gündeme gelen Suudi Arabistan'a Katar ve Yemen konusunda baskı uyguluyor.

Kaynaklar, Suudi Arabistan'a Katar'a yönelik uyguladığı siyasi ve ekonomik tecriti hafifletmesi için baskı yaptığını, ayrıca Yemen'deki iç savaş konusunda da çözüme yönelik adımlar atmasını istediğini belirtti.

Haberde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 16 aydır devam eden Katar krizinde ilk kez geçen ay söylemini değiştirerek "Katar ekonomisi dahi -onunla anlaşmazlığımıza rağmen- güçlü bir ekonomiye sahip ve 5 yıl sonra farklı olacak. Bölge ülkeleri ekonomik olarak yeni Avrupa'dır." dediği hatırlatıldı.

ABD'nin Yemen'deki iç savaş konusunda Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyona verdiği silah ve mühimmat desteği sık sık eleştiri konusu oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde dünya gündemine oturan Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda net bir tavır takınmamakla eleştiriliyor.

- Kaşıkçı olayı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamadı.

Türk yetkililerin inceleme başlatarak olayın üzerine gitmesiyle, Kaşıkçı'yı öldürmek üzere Suudi Arabistan'dan konsolosluğa özel bir infaz timi geldiği, cesedin yok edilmesi için ormanlık alanda keşif yapıldığı ve binadaki delillerin karartılmaya çalışıldığı detayları ortaya çıktı.

Dünya gündeminin ön sıralarına yerleşen bu gelişmeler üzerine, Suudi Arabistan yönetimi 18 gün sonra gazetecinin konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kaldı. Suudi tarafının olayın planlı bir cinayet olmadığı iddiası ise uluslararası kamuoyunda kabul görmedi. Çok sayıda ülkeden tepkiler devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "planlı cinayet"in talimatı veren kişiye kadar tüm ayrıntılarının açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Trump ise bir taraftan Suudi Arabistan'a yaptırım uygulanabileceğini dile getirirken diğer taraftan ikili ilişkilerini bozmak istemediği sinyali verdi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak gerekli iş birliğini yapma sözü verdi. Riyad'daki başsavcılık ise cinayetin planlı olduğunu açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Katar Suudi Arabistan Yemen

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