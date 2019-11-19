HABER

ABD Suudi Arabistan’a Takviye Asker Gönderiyor

19.11.2019 23:36 | Son Güncelleme

Başkan Trump Suudi Arabistan'a bir grup ABD askeri daha gönderileceğine ilişkin Kongre'yi bilgilendirdiğini açıkladı. Amacın "İran'ın kışkırtıcı davranışı karşısında caydırıcı olmak, bölgede savunma kapasitesini güçlendirmek" olduğunu belirtti

ABD Suudi Arabistan’a Takviye Asker Gönderiyor

Başkan Trump Suudi Arabistan'a bir grup ABD askeri daha gönderileceğine ilişkin Kongre'yi bilgilendirdiğini açıkladı. Amacın "İran'ın kışkırtıcı davranışı karşısında caydırıcı olmak, bölgede savunma kapasitesini güçlendirmek" olduğunu belirtti.

Başkan Donald Trump, Temsilciler Meclisi ve Senato’ya hitaben yazdığı mektupta, ABD’nin geçen aylarda Körfez’de yaşanan gerilimin ve Suudi Arabistan’ın petrol tesislerinin hedef alınmasının ardından alınan asker gönderme kararına atıfta bulundu.

Trump, ABD’nin bölgedeki ortaklarına güven vermek, İran’dan gelebilecek başka kışkırtıcı adımları caydırmak ve bölgesel savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla Orta Doğu’ya takviye bir grup askerin konuşlandırılması emrinin verildiğini belirtti.

Bölgede görevli ABD askeri personel sayısı 3 bin olacak

Suudi Arabistan’a gönderilecek askeri personelin, bölgede havadan gelen tehditler ve füze tehditlerine karşı savunmayı güçlendirmek üzere konuşlanacak radar ve füze sistemlerinin yanı sıra iki savaş uçağı filosunu kapsadığını kaydetti. Bu takviye güçlerin ilk grubunun Suudi Arabistan’a ulaştığını, geri kalanının da önümüzdeki haftalarda ulaşacağını belirtti.

Bölgeye gönderilecek son askerlerle birlikte ABD’nin Suudi Arabistan’da görevli askeri personel sayısı 3 bin olacak.

Trump bu askeri personelin mektubunda belirttiği görevleri yerine getirmek amacıyla ne kadar kalması gerekiyorsa o kadar süre kalacağını ifade etti.

ABD uçak gemisi Hürmüz Boğazı’ndan geçti

ABD’nin Suudi Arabistan’a takviye asker gönderme kararı ABD ve İran arasında gerilimin tırmandığı ve İran’ın da protestolarla sarsıldığı bir döneme denk geldi.

ABD Donanması’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD uçak gemisi Abraham Lincoln Hürmüz Boğazı’ndan Körfez’e geçti.

Pentagon raporu: “İran silah ambargosu kalkınca Rusya ve Çin’den savaş uçağı alabilir”

ABD’nin Salı günü açıkladığı Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi raporunda, İran’ın gelecek yıl nükleer anlaşma uyarınca Birleşmiş Milletler silah ambargosunun kalkmasının ardından Rusya ve Çin’den savaş uçağı almasının muhtemel olduğu belirtildi.

İran’ın askeri stratejisinin ayrıntılı şekilde anlatıldığı 120 sayfalık rapora göre, İran bu iki ülkeyle askeri donanım satın almak üzere görüşmelere başladı.

Raporda İran’ın gelecekte daha isabetli ve tahribatı daha güçlü kapasiteye sahip balistik füzeleri daha fazla sayıda kullanacağı ve kara saldırısında kullanılacak yeni seyir füzelerini devreye sokacağı belirtildi. Raporda önümüzdeki 10 yıl içinde İran ordusunun çok taraflı barış koruma misyonlarına katılmayı ve müttefik ülkelerde kalıcı üsler kurmayı değerlendirebileceği de yer aldı.

PARTNER O ülkede şaşırtan görüntü! Hava kirliliğiyle mücadele edilemeyince... O ülkede şaşırtan görüntü! Hava kirliliğiyle mücadele edilemeyince...
Yolcu uçağında panik! Uçuş iptal edildiYolcu uçağında panik! Uçuş iptal edildi
Milli Savunma Bakanlığı: ‘YPG Saldırısında 3 Sivil Öldü’Milli Savunma Bakanlığı: ‘YPG Saldırısında 3 Sivil Öldü’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genç milli boksörün şok ölümü! Yıkıldılar

Genç milli boksörün şok ölümü! Yıkıldılar

Bakan'dan EYT açıklaması!

Bakan'dan EYT açıklaması!

ABD’nin Adana Konsolosluğu'nda skandal kutlama

ABD’nin Adana Konsolosluğu'nda skandal kutlama

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Semih Şentürk 19 milyon lira istiyor

Semih Şentürk 19 milyon lira istiyor

MSB duyurdu! PKK'dan hain saldırı: Ölü ve yaralılar var

MSB duyurdu! PKK'dan hain saldırı: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Erdoğan'dan bir açıklama daha: Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dünyanın gözü oradaydı! Uçaktan inince ilk sözleri bu oldu

Dünyanın gözü oradaydı! Uçaktan inince ilk sözleri bu oldu

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolcu uçağının içi duman doldu, uçuş iptal edildi

Yolcu uçağında panik! Uçuş iptal edildi

Sahte öz geçmişli ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanı istifa etti

ABD'de 'sahte özgeçmiş' skandalı!

Mehmet Aydın ile ilgili yeni iddia: Ukrayna'da görüldü

'Tosuncuk' ile ilgili yeni iddia! Orada görüldü

Fransa'da 'pefodili cerrah' skandalı: 180'den fazla çocuk anestezi etkisi altındayken taciz ve tecavüze uğradı

Skandal: 180'den fazla çocuk taciz ve tecavüze uğradı

Zelensky’den ilginç sakal yorumu

Zelensky’den ilginç sakal yorumu

İsveç, Assange'a tecavüz soruşturmasını kapattı

İsveç, Assange'a tecavüz soruşturmasını kapattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.