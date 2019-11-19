ABD Suudi Arabistan’a Takviye Asker Gönderiyor

Suudi Arabistan’a gönderilecek askeri personelin, bölgede havadan gelen tehditler ve füze tehditlerine karşı savunmayı güçlendirmek üzere konuşlanacak radar ve füze sistemlerinin yanı sıra iki savaş uçağı filosunu kapsadığını kaydetti. Bu takviye güçlerin ilk grubunun Suudi Arabistan’a ulaştığını, geri kalanının da önümüzdeki haftalarda ulaşacağını belirtti.

Trump, ABD’nin bölgedeki ortaklarına güven vermek, İran’dan gelebilecek başka kışkırtıcı adımları caydırmak ve bölgesel savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla Orta Doğu’ya takviye bir grup askerin konuşlandırılması emrinin verildiğini belirtti.

Başkan Donald Trump, Temsilciler Meclisi ve Senato’ya hitaben yazdığı mektupta, ABD’nin geçen aylarda Körfez’de yaşanan gerilimin ve Suudi Arabistan’ın petrol tesislerinin hedef alınmasının ardından alınan asker gönderme kararına atıfta bulundu.

Başkan Trump Suudi Arabistan'a bir grup ABD askeri daha gönderileceğine ilişkin Kongre'yi bilgilendirdiğini açıkladı. Amacın "İran'ın kışkırtıcı davranışı karşısında caydırıcı olmak, bölgede savunma kapasitesini güçlendirmek" olduğunu belirtti.

Bölgeye gönderilecek son askerlerle birlikte ABD’nin Suudi Arabistan’da görevli askeri personel sayısı 3 bin olacak.

Trump bu askeri personelin mektubunda belirttiği görevleri yerine getirmek amacıyla ne kadar kalması gerekiyorsa o kadar süre kalacağını ifade etti.

ABD uçak gemisi Hürmüz Boğazı’ndan geçti

ABD’nin Suudi Arabistan’a takviye asker gönderme kararı ABD ve İran arasında gerilimin tırmandığı ve İran’ın da protestolarla sarsıldığı bir döneme denk geldi.

ABD Donanması’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD uçak gemisi Abraham Lincoln Hürmüz Boğazı’ndan Körfez’e geçti.

Pentagon raporu: “İran silah ambargosu kalkınca Rusya ve Çin’den savaş uçağı alabilir”

ABD’nin Salı günü açıkladığı Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi raporunda, İran’ın gelecek yıl nükleer anlaşma uyarınca Birleşmiş Milletler silah ambargosunun kalkmasının ardından Rusya ve Çin’den savaş uçağı almasının muhtemel olduğu belirtildi.

İran’ın askeri stratejisinin ayrıntılı şekilde anlatıldığı 120 sayfalık rapora göre, İran bu iki ülkeyle askeri donanım satın almak üzere görüşmelere başladı.

Raporda İran’ın gelecekte daha isabetli ve tahribatı daha güçlü kapasiteye sahip balistik füzeleri daha fazla sayıda kullanacağı ve kara saldırısında kullanılacak yeni seyir füzelerini devreye sokacağı belirtildi. Raporda önümüzdeki 10 yıl içinde İran ordusunun çok taraflı barış koruma misyonlarına katılmayı ve müttefik ülkelerde kalıcı üsler kurmayı değerlendirebileceği de yer aldı.

