ABD Suudi Arabistan’daki İki Patriot Bataryasını Geri Çekiyor

Yetkili, iki Patriot bataryasında görev yapan yaklaşık 300 ABD askerinin de Suudi Arabistan’dan ayrılacağını belirtti. Amerika bu kararla birlikte, İran’dan gelen tehditlere karşı bölgedeki askeri varlığını arttırmaya başlamasından sadece birkaç ay sonra Suudi Arabistan’daki varlığını azaltılmış olacak.

İlk olarak Wall Street Journal gazetesinin duyurduğu kararı, Associated Press haber ajansına konuşan Amerikalı yetkili de doğruladı. Yetkili, Suudi Arabistan’daki petrol tesislerini koruyan iki bataryanın söküleceğini, Suudi çölündeki Prens Sultan Hava Üssü’nde, başka hava savunma sistemleri ve savaş uçaklarıyla birlikte konuşlu bulunan iki Patriot bataryasınınsa muhafaza edileceğini söyledi.

Amerikalı bir yetkili, Suudi Arabistan’da konuşlu iki Patriot füze bataryasının ve bazı savaş uçaklarının geri çekileceğini açıkladı. ABD’nin İran’la gerilim sırasında konuşlandırdığı bataryaları çekme adımı, Suudi Arabistan’la petrol üretimi konusunda gerginliğin yaşandığı bir dönemde atılıyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran’ın füze saldırısının hedefi olan ABD askerlerini ve müttefik ülkelerin askerlerini korumak amacıyla Irak’a da Patriot sistemlerini göndermişti. ABD ordusunun elinde bu sistemlerden sınırlı sayıda bulunuyor. Sistemlerin, güncelleme için düzenli olarak ABD’ye getirilmesi gerekiyor.

Trump: “Suudi Arabistan’la değil daha çok başka ülkelerle ilgili”

Ortadoğu’da konuşlu iki Patriot bataryası daha başka bir yere konuşlandırılmadan önce bakım için ABD’ye gönderiliyor. ABD’nin Suudi Arabistan’daki iki Patriot bataryasını geri çekme kararında, hala devam eden petrol anlaşmazlığının mı yoksa çok talebin olduğu Patriot sistemlerinin paylaştırılmasında zorluk yaşanmasının mı temel sebep olduğu bilinmiyor.

Konuya ilişkin bir soruyu cevaplandıran Başkan Donald Trump, “Ortadoğu’da ve başka bölgelerde pek çok adım atıyoruz. Tüm dünyada pek çok şey yapıyoruz. Askeri olarak bütün dünyada bizden yararlandılar” şeklinde konuştu. Trump başka ayrıntı vermedi ancak “Bunun Suudi Arabistan’la bir ilgisi yok. Doğruyu söylemek gerekirse daha çok başka ülkelerle ilgisi var” dedi.