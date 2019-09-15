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ABD Suudi petrol tesislerine saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu

15.09.2019 11:47 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Suudi Arabistan'da iki büyük petrol tesisine İHA ile düzenlenen saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu.

ABD Suudi petrol tesislerine saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu

İran ise ABD'nin suçlamalarını geri çevirdi.Suudi Arabistan'da devlete ait petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesise cumartesi günü düzenlenen saldırıyla ilgili olarak ABD'den açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu. Pompeo, "İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Dışişleri Bakanı Cevad Zarif diplomasi yapıyormuş gibi davranırken, İran'ın Suudi Arabistan'a yönelik 100'e yakın saldırının arkasında olduğunu" savundu.

ABD Dışişleri Bakanı, "Gerginliğin dinmesi yönündeki tüm çağrıların ortasında, İran dünyanın enerji tedarikine benzersiz bir saldırı başlattı. Saldırının Yemen'den geldiğine yönelik kanıt yok" ifadesini kullandı.

Pompeo tüm ülkelerden İran'ı açık ve net bir biçimde kınamasını isteyerek, enerji pazarlarının ihtiyacının iyi bir biçimde karşılanması ve İran'ın bu saldırıdan sorumlu tutulmasını sağlamak için ABD'nin partner ve müttefikleriyle işbirliği yapacağını vurguladı.

ABD'nin suçlamalarını Tahran yönetimi reddetti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ISNA haber ajansına yaptığı açıklamada, Pompeo'nun İran'a yönelik suçlamalarını, "saçma ve açıklanamaz bu nedenle dayanaksız ve etkisiz" olarak tanımladı. ABD'nin İran'a azami baskısının başarısız olduğunu belirten Sözcü, "Amerikalılar bu nedenle şimdi azami yalana geçiş yaptı" dedi.

Saldırıyı Husiler üstlendi

10 İnsansız Hava Aracı (İHA) ile cumartesi günü düzenlenen saldırıların sorumluluğunu Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona karşı savaşan Şii Husiler üstlenmişti. Husiler'in askeri sözcüsü yaptığı açıklamada, saldırının Suudi Arabistan'ın Yemen'deki saldırılarına "meşru bir yanıt" olarak düzenlendiğini belirtti. Sözcü, "Suudi rejimine bir sonraki operasyonumuzun daha büyük ve daha sancılı olacağı sözünü veriyoruz" dedi.

2015 yılından bu yana çatışmaların sürdüğü Yemen'de Husiler Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki hükümete bağlı güçlerle çatışıyor. Şii Husilere Tahran destek veriyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilerek, "Suudi Arabistan'a kendisini savunması için destek" teklifinde bulunduğunu kaydetti. Beyaz Saray ayrıca ABD yönetiminin küresel petrol pazarlarına yeterince tedarik yapılmasına çalışacağını da belirtti.

Petrol üretimi aksadı

Saldırı Suudi Arabistan'ın petrol üretiminin ciddi biçimde aksamasına neden oldu. Suudi Haber Ajansı SPA'nın Enerji Bakanlığı'na dayandırarak verdiği haberine göre ülkenin iki büyük petrol tesisine düzenlenen saldırı üretimin yarısını olumsuz etkiledi. Suudi Aramco şirketi saldırının günlük 5,7 milyon varil petrol kaybına neden olduğunu açıkladı. Yetkililer bu durumun geçici olduğunu, petrol rezervleriyle piyasadaki ihtiyacın telafi edilebileceğini kaydetti.

Suudi Arabistan'ın devlet şirketi Saudi Aramco'ya ait iki fabrikaya dün düzenlenen saldırıların ardından çıkan yangının kontrol altına alındığı açıklandı. Saldırılarda yaralanan olmadığı açıklanmıştı.

dpa, AFP / HT, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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