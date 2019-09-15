ABD Suudi petrol tesislerine saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu

İran ise ABD'nin suçlamalarını geri çevirdi.Suudi Arabistan'da devlete ait petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesise cumartesi günü düzenlenen saldırıyla ilgili olarak ABD'den açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu. Pompeo, "İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Dışişleri Bakanı Cevad Zarif diplomasi yapıyormuş gibi davranırken, İran'ın Suudi Arabistan'a yönelik 100'e yakın saldırının arkasında olduğunu" savundu.

ABD Dışişleri Bakanı, "Gerginliğin dinmesi yönündeki tüm çağrıların ortasında, İran dünyanın enerji tedarikine benzersiz bir saldırı başlattı. Saldırının Yemen'den geldiğine yönelik kanıt yok" ifadesini kullandı.

Pompeo tüm ülkelerden İran'ı açık ve net bir biçimde kınamasını isteyerek, enerji pazarlarının ihtiyacının iyi bir biçimde karşılanması ve İran'ın bu saldırıdan sorumlu tutulmasını sağlamak için ABD'nin partner ve müttefikleriyle işbirliği yapacağını vurguladı.

ABD'nin suçlamalarını Tahran yönetimi reddetti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ISNA haber ajansına yaptığı açıklamada, Pompeo'nun İran'a yönelik suçlamalarını, "saçma ve açıklanamaz bu nedenle dayanaksız ve etkisiz" olarak tanımladı. ABD'nin İran'a azami baskısının başarısız olduğunu belirten Sözcü, "Amerikalılar bu nedenle şimdi azami yalana geçiş yaptı" dedi.