ABD Suudi Veliaht Prensi Cezalandıracak mı?

Başkan Joe Biden, ABD istihbaratının Cemal Kaşıkçı raporunun ardından, Pazartesi günü Suudi Arabistan konusunda yeni bir açıklama yapacaklarını bildirdi.

ABD Ulusal İstihbarat Dairesi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2018 yılı Ekim ayında İstanbul’da öldürülmesini incelediği raporunda Kaşıkçı’nın yakalanması ya da öldürülmesi planına onayı Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın verdiği sonucuna varmıştı. ABD yönetimi de raporun açıklanmasının ardından Suudi Arabistan’a karşı bazı yaptırımlar ve vize yasakları getirmişti.

İstihbarat raporunda Kaşıkçı cinayetine onay verdiğinin belirtilmesine rağmen, ABD’nin yaptırım listesine Veliaht Prens Selman dahil edilmedi. Biden yönetimi, Cuma günü açıklanan kararların ardından, veliaht prense karşı daha sert bir tavır alması gerektiği şeklinde, Washington Post gazetesinin baş yazısı da dahil olmak üzere kimi çevrelerden eleştiriler aldı.

Beyaz Saray’dan ayrılırken gazetecilerin, Suudi veliaht prensin cezalandırılması ihtimaline dair bir sorusunu Biden, “Suudi Arabistan konusunda genel olarak ne yapacağımız hakkında Pazartesi günü bir açıklama olacak” diye yanıtladı.