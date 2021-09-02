“ABD Tahliyeler İçin Tüm Seçenekleri Araştırıyor”

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland, Amerikalılar’a ve daimi oturumu olanlara, Afganistan'dan ayrılmalarına yardım etmeye devam etmek için ABD'nin tüm olası seçenekleri ve yolları araştırdığını söyledi.

Nuland ayrıca ABD'nin, ABD'nin müttefiklerinin yanı sıra ABD'nin çıkarlarına göre davranan Taleban ile görüşmelere devam edeceğini kaydetti.

Nuland, geçen ay Afganistan'da iktidarı ele geçiren Taleban hakkında, "Onların sözlerine değil, yaptıklarına bakacağız" dedi.

Nuland, "Geçmişte yaptıkları düşünülürse kanıtlayacak çok şeyleri var. Şimdi de eğer son iktidarda olduklarından çok çok farklı bir şekilde Afganistan'ı yönetebilirlerse, kazanacakları çok şey var" diye konuştu.

Nuland, ABD'nin Afganistan'da hala 100 ila 200 Amerikalı olduğunu tahmin ettiğini ve ABD'nin çabalarının, herhangi bir Amerikan vatandaşının, daimi ikametgah sahibinin ve ABD ile çalışmış olanların tahliyesi sağlanmadıkça sona ermeyeceğini yineledi.

Son 24 saat içinde bu kişilerle temas halinde olduklarını belirten Dışişleri Müsteşarı, “Tahliyelerine yardımcı olacak yollar bulmak için olası tüm seçeneklere, hava yollarına, kara yollarına bakmayı sürdürdüğümüzü onlara söyledik. Onları bu konuda desteklemek için, tam olarak kimin ayrılmak istediğini, bağımlı aile üyelerinin kim olduğunu, hangi yolların onlar için rahat olup-olmayacağını belirlemeye çalışıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price da aynı brifingde verdiği demeçte, Afganistan'dan ayrılmak isteyen ABD yeşil kart sahiplerinin sayısı hakkında bir tahminlerinin olmadığını söyledi.

Price, Afganistan'dan tahliye edilen 124 bin kişiden 31 bin 107'sinin 17 Ağustos ile 31 Ağustos tarihleri arasında ABD'ye geldiğini ve Özel Göçmen Vizesi (SIV) başvuru sahipleri ve diğer vize sahipleri de dahil olmak üzere 23 bin 876'sının risk altında Afganlar olduğunu söyledi.

Price, bu kişilerin 4 bin 446'sının ABD vatandaşı ve 2 bin 785'inin yasal daimi ikametgah sahibi olduğunu kaydetti.

