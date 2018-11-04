ABD Tahran Büyükelçiliği işgalinin 39'uncu yılı

Gösteride konuşan Devrim Muhafızları Genel Komutanı Caferi, 4 Kasım'ın ABD ile İran arasındaki sorunları ve mücadeleyi temsil ettiğini belirtti. Dönemin Amerikan yönetiminin yeni gerçekleşen devrim aleyhine hamle yapmak için bazı yetkililerle irtibat kurduğunu savunan Caferi, ABD Tahran Büyükelçiliğinin işgal edilmemesi durumunda İran devriminin 40'ıncı senesine ulaşamayacağını ve ilk 10 yılda ömrünü tamamlamış olacağını dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kuklasını meydanda taşıyan göstericiler Washington, Tel Aviv ve Riyad yönetimleri aleyhine sloganlar atarak ABD ve İsrail bayraklarını ateşe verdi.

Kendilerine "İmam'ın Çizgisindeki Öğrenciler" adını veren silahlı gruplar tarafından gerçekleştirilen işgalin 39'uncu yılı nedeniyle yapılan gösteriye ağırlıklı olarak ilköğretim ve lise öğrencilerinin katılması dikkati çekti.

"Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü" dolayısıyla başkent Tahran'daki eski ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteriye Devrim Muhafızları Genel Komutanı Muhammed Ali Caferi, siyasi ve askeri yetkililer katıldı.

- ABD Tahran Büyükelçiliği işgali

İran devriminin lideri Ayetullah Humeyni'nin "Casusluk yuvası" ilan ettiği ABD'nin Tahran Büyükelçiliği, İran devriminden 9 ay sonra 4 Kasım 1979'da kendilerine "İmam'ın Çizgisindeki Öğrenciler" adını veren ve sayıları binlerle ifade edilen silahlı gruplar tarafından işgal edildi.

10 Şubat 1979 devriminin ardından Humeyni'nin "birincisinden daha büyük bir devrim" olarak nitelendirdiği olaydan sonra İran ile ABD arasındaki tüm diplomatik köprüler atıldı.

Modern dünya diplomasi tarihinde en uzun diplomatik rehine krizi olarak kayıtlara geçen olayda, Büyükelçiliği işgal eden silahlı gruplar, gizlice kaçmayı başaranların ardından kalan 66 diplomattan hasta bir kadın ile 13 Afrika kökenli Amerikalıyı serbest bıraktı ve 52 kişiyi 444 gün boyunca rehin tuttu.

ABD ile İran arasında uzun süren Cezayir müzakerelerinin ardından 20 Ocak 1981'de varılan anlaşmanın resmen imzalanmasıyla rehinelerin bırakılması kabul edildi ve 21 Ocak 1981'de esirlerin teslimi Almanya’daki bir Amerikan askeri havaalanında gerçekleşti.

