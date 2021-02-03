ABD Tahran'ın nükleer anlaşmaya dönüş önerisine ihtiyatlı

Beyaz Saray öncelikle müttefikler ve ABD Kongresi ile istişarelerde bulunulacağını açıkladı.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hükümeti, İran yönetiminin nükleer anlaşmanın yeniden yürürlüğe konması teklifine ihtiyatlı yaklaştı. ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Ned Price ABD Başkanı Joe Biden liderliğindeki hükümetin önce uluslararası müttefikleriyle ve ABD Kongresi ile istişarelerde bulunacağını söyledi. Price bu istişarelerin ardından "İranlılarla doğrudan temas kuracağımız bir noktaya varacağız" diye konuştu.

Price "İranlılarla bir müzakere yürütmedik ve bu ilk adımlar atılmadan önce de bunun olmasını beklemiyorum" dedi.

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili de Price'ın açıklamalarının İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in fikrini reddettiği anlamına gelmediğini söyledi. Yetkili, Biden'ın İran ekibinin yeni oluşturulduğunu ve geniş bir çerçevede istişarelerde bulunmayı önüne görev olarak koyduğunu belirtti.

Tahran'dan "AB arabuluculuk yapsın" önerisi

Price konuşmasında İran'ın 2015 yılındaki nükleer anlaşmadan doğan yükümlülüklerini tam bir biçimde uygulamaya koyması halinde ABD'nin de bunu yapacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif pazartesi günü yaptığı açıklamada nükleer anlaşmazlığı ile ilgili Avrupa Birliği'nin (AB) arabuluculuk yapabileceğini söylemişti. Zarif, AB'nin Dış ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in hem Washington'un hem Tahran'ın yeniden anlaşmaya dönüşünü koordine edebileceğini söylemişti.